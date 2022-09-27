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前上校公開披露國造潛艦弱勢 海軍批：歷練不足學養有限

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
前海軍武獲室上校王志鵬（左）今天公開發表專論，以過去在潛艦部隊服役經驗解析潛艦國造原型艦可能有的弱勢。圖／取自YouTube直播
前海軍武獲室上校王志鵬（左）今天公開發表專論，以過去在潛艦部隊服役經驗解析潛艦國造原型艦可能有的弱勢。圖／取自YouTube直播

前海軍武獲室上校王志鵬今天公開發表專論，以過去在潛艦部隊服役經驗解析潛艦國造原型艦可能有的弱勢。海軍司令部對此發出新聞稿表示，部分肆意批評潛艦國造、自稱「專家」者，實則於服務軍旅期間歷練不足、潛艦專業學養有限，並不了解潛艦國造全貌；而少數人的「唱衰」，若造成親痛仇快的結果，更是遺憾。

智庫「台北論壇」今日邀請王志鵬「以解析潛艦國造目前的問題」為題發表評析，王志鵬表示，我國潛艦國造有三項紅區裝備並未取得，包括艦體消音塗層、壓力殼和外殼之間的消音瓦、消音磚、AIP絕氣推進系統與反制電磁裝備，對潛艦部隊根本「死局」。

海軍司令部表示，籌獲潛艦是我國建軍備戰的長遠政策，也是全民的期盼，為建構不對稱戰力的關鍵。歷經近三十年努力，在政府潛艦國造政策指導、國防部督導下，由海軍、台船及中科院與國內產官學界共同努力，已取得相當成果，各項進度現依計畫執行，進度正常。

海軍司令部表示，面對嚴峻敵情威脅，國防是國家安全的保障；潛艦戰力的建構，直接關係國家的生存發展。在有限預算下，任何武器的發展，都是先求有、再求好、再求精，非一蹴可得。雄二、雄三等型飛彈如此，潛艦亦同。團隊尤期待各方鼓勵祝福，而非少數人的「唱衰」，若造成親痛仇快的結果，更是遺憾。

海軍司令部表示，部分肆意批評潛艦國造、自稱「專家」者，實則於服務軍旅期間歷練不足、潛艦專業學養有限，並不了解潛艦國造全貌，以輕率發言攻擊所有潛艦國造團隊，意圖製造輿論、混淆大眾視聽，海軍司令部表示遺憾。籲請國人明辨事實，支持國防自主政策，共同捍衛國家安全。

潛艦 海軍司令部 國防部

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