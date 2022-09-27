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部隊存在霸凌斥責文化遭糾正 陸軍：尊重與虛心檢討

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍六軍團269旅中尉軍官黃志劼2020年在營區輕生，家屬質疑與被霸凌有關。圖／陳椒華辦公室提供
陸軍六軍團269旅中尉軍官黃志劼2020年在營區輕生，家屬質疑與被霸凌有關。圖／陳椒華辦公室提供

陸軍269旅在7個月內發生2位軍、士官輕生死亡的悲劇，監察院今提出糾正。陸軍司令部回應表示，敬表尊重與虛心檢討，案內涉有疏責人員，均已核予適懲。

監委王美玉、趙永清調查指出，軍中至今存在斥責怒罵的領導管理文化和不當管教、心輔流於形式，管理與後勤也出問題，竟然要官兵自費添購料件。監察院於今（22）日上午通過糾正陸軍司令部。

陸軍司令部表示，對於監察院的糾正與指導，敬表尊重與虛心檢討，案內涉有疏責人員，均已核予適懲。

陸軍司令部表示，針對此案，單位除強化幹部領導統御外；並調整編裝、增加職前訓練時數，精進軍品管理制度，以強化幹部職能、維護後勤紀律。

陸軍司令部同時說，已全盤檢討心輔人力，加強部隊心輔師資培訓與在職訓練；同時舉辦基層幹部心輔實務講習，鏈結民間心理輔導資源，以確實、有效地掌握官兵心緒。

陸軍司令部說，將持續秉持務實態度，貫徹各項策進作法，以確維部隊整體戰力及官兵心理健康。

陸軍 幹部 監察院

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