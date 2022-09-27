海軍出身學者、軍備商戰潛艦國造 郭璽曝光建造進度

曾參與潛艦國造業務的軍備商郭璽今對外宣稱，現仍有百餘位國外技協在台協助潛艦國造，明年9月原型艦一定完工下水，待完成測評，後續艦將「三艘加二艘」一起進塢興建，十艘後續艦很快就作完。

智庫「台北論壇」今日邀請前潛艦軍官、海軍武獲室上校王志鵬「以解析潛艦國造目前的問題」為題發表評析，他批評潛艦國造1500噸的原型艦缺乏關鍵性能，主張發展最小是120噸、最大500噸近海型潛艦，他說，不僅伊朗的小型潛艦對美國航空艦造成威脅，北韓過去也是先發展只能攜帶兩枚魚雷的小型潛艦，並曾徹底擊沉南韓天安號巡防艦。而潛艦國造現對外隱匿建造進度，「連安龍儀式都不能公開」，質疑興建進度和預算支用適法性。

王志鵬質疑同時舉瑞典與俄羅斯潛艦安龍的案例，表示多國潛艦建造的安放龍骨典禮都曾對外公布，但潛艦國造的安龍典禮卻由軍媒拍攝人物與潛艦背板發布照片瓜代，他質疑：「為什麼外界不能看？」

但郭璽現場發言反詰王志鵬表示，他是親身參與潛艦國造者，現在潛艦工廠分三班，日夜趕工，不管是設計、研發到現在組裝，所有主管都以行軍床在現場駐點。他保證潛艦國造原型艦明年9月一定下水。

郭璽進一步表示，潛艦國造第一階預算500億元現在全交給台船，但各工項須經海軍監督試作通過，才會撥款。他說，潛艦壓力殼等建造設備，都是他空運進來的，因應北京積極打聽，過程必須謹慎保密。

外界關切潛艦國造究竟走到哪一步？他表示，明年9月中華民國第一艘自製潛艦一定下水，因為六個船段都已經作好了，現在只差一個結合管線，但大部分裝備都已經運抵台船的測試站，裝上去前要先測試完畢，現正進行不同船段的測試。

但王志鵬則質疑，他不知郭璽的資訊從哪裡來，而他不是剌探軍情、也非在台船工作者，研析都從國內外公開資訊取得。而既然現在潛艦國造這麼順利，有何不能局部或關鍵公開？「安龍儀式應該公開，有什麼機密？」全世界案例都可以看，立法院可否組跨黨派黨團一起去參觀，驗證進度確實順利。

郭璽則回應稱，他的資訊是因為他自己參與，因此獲悉。至於為什麼不能公開？是因為俄、瑞兩國取得潛艦裝備都沒有任何困難，但中華民國台灣取得任何一項裝備，「哪怕一個小鏍絲」，都會遭到壓力。台灣在之所以能作到，是透過台灣向國外請來的技協取得知識。

他表示，立法院朝野其實已有兩次組團前往視察，但若公開內容，將影響國際合作與採購，講了以後中共壓力即至，「屆時誰敢賣我們？」籲請國人體諒。他說，不是他或黃曙光說不能公開，「你去問問顧立雄能不能公開？絕對是不准的」。

郭璽表示，我國花45億元請來17個國家的潛艦建造顧問，到現在仍有一百位技協在台，「這能講嗎？」但他敢講的原因，是因為潛艦國造後半段他不管了，但明年國造潛艦原型一定下水。

郭璽進一步表示，為什麼500噸型潛艦我們不能作？因為裝備必須縮小，我國沒有這個技術，或去買特製化產品，從馬達到馬桶，我們只能買常規的，常規都這麼困難，要買小的更難，實際並不可行。

他反譏王志鵬稱，「此案從苗永慶、陳永康、李喜明到黃曙光，難道這些人都是笨蛋？不知道（潛艦）要作小一點？預算少一點？」他同時披露，國造潛艦原型艦完成測評後，後續艦將三艘加二艘一起進塢興建，「為什麼國安會要急著將原型艦造出」，是因後續十艘很快就作完。