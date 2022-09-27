陸軍7個月內2輕生案 監察院通過糾正

監察委員王美玉、趙永清今天表示，陸軍269旅在短短7個月內發生2位軍士官輕生死亡的悲劇，凸顯軍中仍存在斥責的領導管理文化與不當管教、心輔流於形式，以及志願役變成「不願役」，也凸顯內部管理、後勤作業等疏漏，監察院通過糾正國防部陸軍司令部，也要求國防部重新檢討議處相關失職人員。

二起事件分別為發生在108年9月26日的謝中士輕生案，與109年4月19日黃中尉輕生案。二位監委調查發現，269旅明知謝中士不適應軍旅生活、有退役的念頭，卻因應部隊下基地的任務需求，仍勉強謝中士回歸到原先就不適應的單位，不僅凸顯相關主管人員管教不當、督導不周，也凸顯國防部現行的志願役不適服役處理機制，在基層部隊有留人壓力之下，造就「不願役」，最終造成憾事。

二位監委指出，269旅對所屬軍士官兵心輔工作，有重大疏漏。首先，謝中士107年12月7日接受身心狀況評量時，就屬於「需中高度關懷群」，但269旅不僅沒有確實告知謝中士所屬單位的主管人員，也沒有督促依規定進行重複檢核，心輔列管機制完全失靈。

針對另一起黃中尉輕生案，查案監委表示，黃中尉曾在109年農曆年後向家人訴說不適任、想要退伍，且在旅部連張○○輔導長109年3月28日實施面談時，也曾透露「二級廠評鑑部分壓力比較大」，但張輔導長只因黃中要求不要聯絡家屬，就沒有再進一步聯繫家屬，且對於國軍身心狀況評量表施測結果的認知理解，與國防部規定有落差，再度凸顯269旅對於家屬聯繫作為流於形式，以及輔導幹部的輔導知能薄弱、專業不足。

王美玉、趙永清表示，在台海緊張局勢之下，國軍官兵戰力更顯得重要，但從謝中士及黃中尉在269旅的遭遇與處境，顯示軍中仍存在著斥責的領導管理文化與不當管教行為，心輔流於形式，且對於軍士官軍旅生活適應的協助輔助機制嚴重失靈與僵化等諸多問題，呼籲國防部必須將本案軍士官輕生事件視為軍中人權議題，並坦然面對加以改革，不要讓同樣的悲劇事件再次發生，耗損國軍官兵的士氣與能量。

陸軍司令部表示，對於監察院的糾正與指導，敬表尊重與虛心檢討，案內涉有疏責人員，均已核予適懲。針對本案，單位除強化幹部領導統御外，並調整編裝、增加職前訓練時數，精進軍品管理制度，以強化幹部職能、維護後勤紀律。陸軍也已全盤檢討心輔人力，加強部隊心輔師資培訓與在職訓練；同時舉辦基層幹部心輔實務講習，鏈結民間心理輔導資源，以確實、有效地掌握官兵心緒。將持續秉持務實態度，貫徹各項策進作法，以確維部隊整體戰力及官兵心理健康。

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