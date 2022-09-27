退役潛艦軍官：國造潛艦缺乏三關鍵性能 根本「死局」

智庫「台北論壇」今日邀請前海軍武獲室上校王志鵬「以解析潛艦國造目前的問題」為題發表評析，王志鵬表示，我國潛艦國造有三項紅區裝備並未取得，包括關鍵的艦體消音塗層與壓力殼和外殼之間的消音瓦、消音磚；他並認為，我國潛艦並未採用AIP絕氣推進系統，對潛艦部隊根本「死局」。

這項座談會由國安局前局長蔡得勝主持。王志鵬在會中指出，依據海軍現行8艘2500噸型潛艦的規畫，經費可能嚴重不足，將衝擊海軍自己或國防部的資源分配變化，並造成排擠效應。

他說，外傳潛艦國造完成原型艦後，國安會將搶先推動編列3000億元特別預算支應八艘後續艦興建，但他認為這項額度不足，若包含八艘潛艦未來作維費等年度需求，八艘潛艦恐需要上兆元。而八艘潛艦服役卅年作維費，屆時恐被迫挪用其他軍種預算來支應。

但王志鵬也指出，政府若不建購潛艦，恐引起國內外對自我防衛決心的疑慮，美國與日本也將有所質疑；國內在野黨也會抨擊，如何建立有效嚇阻的能力。而海軍的反潛訓練與作戰，如水面作戰艦與12架P-3C潛機如何訓練？畢竟海軍現僅有2艘老舊茄比級潛艦、2艘劍龍級潛艦性能。

王志鵬宣稱，要解決問題，只有務實檢討作戰需求、潛艦國造技術轉移深根國內製造層次，而建造後的維修與零附件則由國內製造提供。

王志鵬進一步指出，我國潛艦國造所需的紅區裝備已大部獲得，但有三項至今缺乏。其一是反制裝備，包括魚雷來襲時的反制誘標、或電池的反制能力，這無法自國外取得，必須自行製造，但國內技術不足；其次則為AIP絕氣推進系統，我國並未採用，影響水下運行時間，須以呼吸管定時充電，他認為這將造成我潛艦部隊的「死局」，有訊息宣稱後續艦將採用國造鋰電池，但經他考察台中某鋰電池技術後，因無法模組化，他因此確認目前技術不足；其三則是隱匿技術，包括電瓶與艦體消音塗層與壓力殼與外殼之間的消音瓦與消音磚，我國缺乏相關技術，造成國造潛艦噪音大。