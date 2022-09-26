台星軍事交流場域 陸軍耗資近百億元整建湖口營區

陸軍將耗費近百億元執行「湖口營區新建工程」，第一、二標案日前決標，預計下個月開工、114年6月間完工。

陸軍新竹湖口營區是裝甲部隊的重鎮，周邊山區也是地面部隊進行城鎮戰攻防的重要訓練場。新加坡「星光部隊」定期來台帶著裝備進駐湖口執行訓練任務，有專用營舍，營區是我國軍事交流重要場域之一。

「湖口營區新建工程」第一標耗資58億2000餘萬元，第二標則耗資36億1700餘萬元。

陸軍司令部表示，此案將興建新式建築物，並結合國軍設施標準化作業，使營區各項設備可結合區域景觀，並符合環保法規，同時廣植樹木以綠、美化營區，戶外集合場設置籃球場等設施，以同步提供部隊訓練及運動休閒，切合官兵實需，達到機能完整、安全實用、健康舒適、易於維護，節能環保的效益。

此外，陸軍也耗資15億餘元採購榴彈、高爆彈、戰防彈、曳光彈、M456A1、裝彈底引信、M509A2、105公厘加砲與紅隼近程反裝甲火箭彈等，均順利決標。