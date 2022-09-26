因應恢復徵兵制 陸軍各部隊「幹訓班」擴編為步兵營
因應恢復一年期徵兵，國軍基層已受命備便，各地區指揮部原有的「幹訓班」擴編為步兵營，未來將同時擔負士官訓練與義務役士兵接訓任務。
國防部資源司成立「義務役役期調整專案計劃管制室」，針對恢復1年役期徵兵進行各項事務協調與期程規畫，目前除決定將四個陸軍後備步兵旅補實、擴充全國18縣市後備指揮部執行教召能量以調控陸軍接訓義務役兵力外，部隊也有因應作為。
據了解，國軍各基層部隊已調升部分單位層級，擴大編制，因應未來入營的一年制義務役兵員。如外島的陸軍澎湖防衛指揮部就將原連級的「幹訓班」擴編為步兵營，未來同時擔負士官訓練與義務役士兵接訓任務。
而因應中共軍事威脅，國防部責令金門、馬祖、澎湖3個外島防衛部，縮短防區例行性防護射擊的間隔時間，讓外島官兵更加熟悉武器系統的操作及機動部署，加速彈藥推陳。
澎防部例行的「鎮疆操演」防護射擊，現改為每月舉行1次，金防部與馬防部的防護射擊，則由每季實施1次，調整為每2個月1次。
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