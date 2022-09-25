將領公務赴美遊港購物 國防部挨批放縱高官畢業旅行

即將卸任退役的國防部政戰局長簡士偉月前赴夏威夷參訪檀香山與美軍交流，並拜會美軍太平洋司令部特戰指揮官。但疑因行程書面資料洩露，遭對岸媒體披露訕笑。但簡士偉即將退役，卻安排到夏威夷參訪，且行程多為遊港購物，被國安人士批評是「畢業旅行」，而國防部放縱高官奢華褻玩。

針對簡士偉一行人訪美行程遭到洩露，國防部昨日表示，針對設址於福建地區、由國台辦主管的《中華時報》，報導所謂「國軍赴美考察觀摩」，並經我國內媒體轉載一事，該報導內容經查為敵以錯假訊息操弄對我認知的典型作法，目的在打擊我協同友盟、提升戰力相關工作。

據曝光行程指出，簡士偉此行曾拜會美軍太平洋特戰指揮官，據了解，政戰局所屬心戰、民事、資訊戰、戰略溝通、小部隊政治作戰等業務，確與特戰指揮部有關聯。不過，行程中鎮日安排到夏威夷參訪大風口、平等院、搭乘官艇遊珍珠港，甚至「參訪」Costco賣場購物等，與戰訓無關，明顯特意安排休閒。

據了解，我將領赴夏威夷太平洋司令部相關單位拜會已行之有年，內部已有一「套裝行程」，每天一定要有官式拜會，如拜會駐檀香山總領事、赴軍人公墓獻花致敬、拜會智庫APCSS亞太安全中心，即便是週、六日，也會安排參觀太平洋戰爭博物館等有益戰訓觀瞻的行程，不會鎮日都是參訪風景點、購物與餐廳用餐。相關行程安排，行前不但要簡士偉點頭，也須由國防部長批示，國防部因此被國安人士批評放縱高官奢華褻玩。

根據遭披露刊登的行程，顯屬書面，過程中簡士偉曾到當地一家中式餐廳宴請美軍退役人員。據了解，夏威夷最大的特點，就是中共在當地並沒有駐處，在熟悉情報與外國聯絡業務中，中國餐館要特別小心，慎防中共布防眼線。但我訪團安排在當地中式餐館飲宴，最後行程洩露，挨批不慎。