海巡「白金剛」進駐澎湖防區 展示高速穿浪性能

海巡新造俗稱「白金鋼」的35噸快艇進駐澎湖防區，日前在澎南水道執行人員運輸任務時，展現海上高速巡弋性能，在5級以上波浪平穩航行。海巡署表示，新型35噸級巡防艇，採用噴水式推進器高速主機，具有吃水淺、靈活性高等特點，最高航速達45節，時速可達約83公里，續航力更可達600浬，能有效執法，性能足以攔截反制各型走私快艇。

海巡昔日退役35噸艇，船速可達35節，因專為反制走私快艇「黑金剛」，而被暱稱為「白金剛」。而新一代的35噸快艇因採用噴水式噴射引擎，航行極速更高達45節。新艇月前進駐澎湖防區，由澎湖海巡隊執行海上攔截執法任務。

澎湖海巡與陸軍澎防部有「平戰轉換」協防合作關係，日前在陸軍海龍蛙兵的成功艇因浪高起超出標準無法出海執行任務的情況下，海巡新型「白金剛」擔負人員運輸任務，在海上展現極速平穩穿浪的性能。

海巡署表示，行政院於106年6月核定「籌建海巡艦艇發展計畫」，計畫金額達新台幣426億512萬3000元，於107年至116年新建141艘、其中4000噸級巡防艦4艘、1000噸級巡防艦6艘、600噸級巡防艦12艘、100噸級巡防艇17艘、35噸級巡防艇52艘以及10噸沿岸多功能艇50艘；另「強化海巡編裝發展方案」尚有15艘100噸級巡防艇刻正建造中，總計3萬4720噸的各式海巡艦艇，穩健推動國艦國造政策，逐步厚植海上巡防能量，有效捍衛我國主權及漁權，確保民眾生命財產安全。

海巡署表示，「籌建海巡艦艇發展計畫」自107年正式啟動，建造新式35噸級巡防艇52艘，新型35噸級巡防艇，採用噴水式推進器高速主機，具有吃水淺、靈活性高等特點，最高航速達45節(時速約83公里)，續航力更可達600浬，海上發生救生救難案件時，可立即馳援前往，大幅升海上救援效能。