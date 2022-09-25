虎井嶼砲兵烈日下嵌制水道 新版戰鬥體適能在基層扎根

陸軍澎湖防衛指揮部在各離島部署砲兵部隊，以火力嵌制島嶼之間的水道，「野戰混合砲兵營」第三連駐守在烈日直射無遮陰岩石的孤島「虎井嶼」，生活備極艱辛。而駐地顯示，陸軍已通令各基層部隊，開始訓練新版「戰鬥體適能」，並公布測評標準。

民國58年澎湖防衛司令部歷經「陸精四號案」、「精進案」，於民國95年3月1日更銜為「澎湖防衛指揮部」，下轄直屬部隊成立砲兵群包括砲一營及砲二營，依當時國防政策指導，砲一營於民國96年4月1日移防回台，而砲二營則更名為「野戰混合砲兵營」，同時派遣所屬砲兵第三連前往虎井嶼駐紮。

虎井嶼位於澎湖群島中央位置，為掌控澎南水道及馬公內海進出入口的樞紐，亦為前進澎湖本島的前哨站，具重要戰略位置，相傳為日軍將領山本五十六侵略東南亞各國的南進指揮所，現由澎湖防衛指揮部野戰混合砲兵營砲兵第三連駐守。砲三連平時於駐地實施各項戰備整備，並負責馬公、望安及澎南水道的安全，依令執行反突擊、反空降火力支援等任務，確保防區安全。

記者日前跨海前往澎防部虎井嶼訪問駐地，部隊駐防在玄武岩構成的島嶼頂部。而駐地毫無樹木遮蔭，夏秋遭熾熱烈日直曬、凜冬則剌骨海風侵襲，生活條件艱辛。

而為驗證部隊駐地訓練成效，混砲營砲三連日前實施戰備演練，由官兵操作各型砲兵武器等裝備，採異地同時方式實施推演，透由「部隊指揮程序」、「沙盤推演」、「口述命令」等作為，奠定「實裝」「實彈」射擊的基礎，厚植砲兵部隊整體防衛戰力。

記者現地考察，部隊砲陣地布防於虎井嶼高地，以M230軍規電腦等機制構成的「技術射擊指揮資訊化系統」建構連指揮所，連結澎防部火力協調中心，以M155砲火力嵌制周邊水道。官兵戰技精熟，在烈日下實施射擊演練。官兵透露，火砲雖無法在第一擊就實施「效力射」，但最快在第二枚經校正後，即可達成。