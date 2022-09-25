陸軍海龍偵二連曝光 戍守澎湖牛心灣展示人員戰力

陸軍位於澎湖的兩棲偵察營第二連日前曝光，月前曾傳國安單位有意將「海龍蛙兵」調回本島戍守淡水河口防務，連長林聖豪表示，此案或在參謀作業中，基層目前未獲移防通知。而當地營舍、碼頭已依「興安專案」完成整建。

陸軍日前披露位在澎湖能執行三棲作戰的兩棲偵察營第二連，牛心灣基地甫完成整建，能透由廠商支援在現地維修艇筏。部隊並操演「蛙人操」展示人員戰力。

偵二連少校隊長林聖豪畢業於成功大學，從志願役士兵入營後一路晉升，考取軍官後持續在陸軍兩棲營任職。高學歷的「海龍蛙兵」比比皆是，人員素質高。

蛙人操是每位海龍蛙兵隊員必備技能之一，有28項配套動作，其設計依據平、戰時任務，最需負荷的體能訓練與戰技科目演變而來，以提升蛙兵的柔軟度、心肺能、爆發力及肌耐力，其目的為培養單兵強健體魄，強化身心素質，藉以在複雜地形，執行各項戰術動作。

兩棲偵察營最早成立於民國42年，原先為胡璉將軍選拔各部隊年輕體健官兵成立的「偵察隊」，主要任務為實施偵察突擊及情報蒐集等，民國43年由蔣故總統經國更銜為「成功隊」，寓意為「只准成功」的涵義，期間歷經多次沿革，於民國94年移編至陸軍航空特戰指揮部後，正式更名為「陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營」。目前兩棲偵察營於金、馬、澎等外離島各分配一個連級單位，編配由各防衛部管理。

位於澎湖的是陸軍兩棲偵察營第二連，平時受澎防部管制，執行火砲射擊海上戒護、兵要調查等作業，依令支援重大災害防救；戰時納入澎防部作戰管制，協力第一作戰區防衛作戰任務。

陸軍司令部表示，單位平時依儲訓要求及標準執行訓練，增加三棲滲透、特攻作戰及海上災害、災難防救項目，並注重思想、體能及個人戰技，培育專業、多能、現代化及適應全天候聯合作戰的特種部隊。

偵二連長林聖豪簡報時指出，該連平時負責海上偵察巡邏及兵要調查。依令支援責任區內緊急災害、急難防救任務。協助防區離島地區裝備維修、運補護航、高賓接轉及火砲射擊海上戒護等派艇任務。

而戰時執行執行反制作戰，依令直接接受澎湖防衛指揮部指揮，初期執行反特攻、反滲透及反破壞作戰，並運用高性能快艇實施水域滲透、擾亂及遲滯敵航渡行動，爾後協力防衛部核心陣地防衛。並依令遂行水城、岸際滲透、水下突擊及反制敵特攻破壞、應援各離島實施規復或反特攻作戰。