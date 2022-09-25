聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳育琳下月晉升 首位女中將
國防部政治作戰局長簡士偉中將於十月一日屆齡退伍，軍方人士昨天表示，國防部已經核定人事異動案，政戰局長將由陸軍司令部政戰主任楊安中將接任，現任政戰局副局長陳育琳少將升任陸軍司令部政戰主任，陳育琳同時在十月一日晉升為陸軍中將，成為國軍首位女性中將。
軍方人士昨天證實人事異動名單，楊安、陸軍司令部政戰副主任張維新少將，分別接任政戰局正、副局長；陳育琳升任陸軍司令部政戰主任，副主任則由現任陸軍十軍團政戰主任詹國義少將升任。
值得一提的是，陳育琳軍旅生涯已創下多次「第 一」，包括，國軍第一名外島部隊（馬防部）女性政戰主任、第一名軍團級（六軍團）女性政戰主任、第一名政戰學院女性院長，及第一名政戰局女性副局長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言