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陳育琳下月晉升 首位女中將

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
陳育琳下月將成為國軍史上首位女性中將。本報資料照片
陳育琳下月將成為國軍史上首位女性中將。本報資料照片

國防部政治作戰局長簡士偉中將於十月一日屆齡退伍，軍方人士昨天表示，國防部已經核定人事異動案，政戰局長將由陸軍司令部政戰主任楊安中將接任，現任政戰局副局長陳育琳少將升任陸軍司令部政戰主任，陳育琳同時在十月一日晉升為陸軍中將，成為國軍首位女性中將。

軍方人士昨天證實人事異動名單，楊安、陸軍司令部政戰副主任張維新少將，分別接任政戰局正、副局長；陳育琳升任陸軍司令部政戰主任，副主任則由現任陸軍十軍團政戰主任詹國義少將升任。

值得一提的是，陳育琳軍旅生涯已創下多次「第 一」，包括，國軍第一名外島部隊（馬防部）女性政戰主任、第一名軍團級（六軍團）女性政戰主任、第一名政戰學院女性院長，及第一名政戰局女性副局長。

陸軍 國軍 國防部 陳育琳

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