陳育琳10月升陸軍政戰主任 成國軍史上首位女中將

國防部政治作戰局長簡士偉中將於10月1日屆齡退伍，國軍人士今天表示，國防部已經核定人事異動案，政戰局長將由陸軍司令部政戰主任楊安中將接任，政戰局副局長陳育琳少將升任陸軍司令部政戰主任，陳育琳同時在10月1日晉升為陸軍中將，成為國軍首位女性中將。

簡士偉中將於10月1日屆齡退伍，轉任軍友社秘書長，國防部已核定政戰高階將領人事案，出現罕見國防部政戰局正副局長及陸軍司令正副政戰主任同時異動的情況，相關人事案均在10月1日生效。

國軍人士今天證實人事異動名單，陸軍司令部政戰主任楊安中將、副主任張維新少將，分別接任政戰局正、副局長，現任政戰局副局長陳育琳少將升任陸軍司令部政戰主任，陸軍副主任則由現任陸軍十軍團政戰主任詹國義少將升任。

值得一提的是，陳育琳軍旅生涯已經創下多次「第一」，包括國軍第一名外島部隊（馬防部）女性政戰主任、第一名軍團級（六軍團）女性政戰主任、第一名政戰學院女性院長，及第一名政戰局女性副局長，10月1日晉任中將後，將再創國軍第一名女中將、第一名軍種司令部女性政戰主任。