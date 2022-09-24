陸媒批露國軍赴美考察行程 國防部：錯假訊息認知作戰

針對設址於福建地區、由國台辦主管之《中華時報》，報導所謂「國軍赴美考察觀摩」，並經我國內媒體轉載一事，國防部今天表示，該報導內容經查為敵以錯假訊息操弄對我認知的典型作法，目的在打擊我協同友盟、提升戰力相關工作。

《中華時報》日前報導指稱，國防部政戰局長簡士偉中將8月率幹部一行6人赴檀香山與美軍交流，報導內容疑似掌握行程、開會對向、座車配置等，引發關注。

對此，國防部指出，國軍各項涉外交流，均依年度核定計畫執行。此次訪團赴夏威夷交流，抵達時間為當地星期例假日，故未安排官方拜會行程；另依社交禮儀，酌情辦理相關活動，該篇報導刻意誇大渲染，目的在打擊國軍協同友盟、提升戰力之努力，並藉此誤導我國人社會，製造內部對立。

國防部說，中共利用台灣新聞自由環境，以「假報導、再下架」等多種方式實施認知作戰，混亂我內部穩定。國防部將持續強化文宣反制措施，綿密涉外交流保密，嚴格各項安全管控機制，以確保國防安全。