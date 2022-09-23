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軍友社慰勞陸航 飛官談國慶吊掛大國旗甘苦

聯合報／ 記者程嘉文
CH-47吊掛巨型國旗，近年已成為雙十國慶的固定科目。圖/軍聞社
CH-47吊掛巨型國旗，近年已成為雙十國慶的固定科目。圖/軍聞社

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑、代秘書長謝明德，今天前往桃園龍潭的陸軍601旅龍城營區，慰勞參與今天雙十國慶空中分列式的陸航官兵。李棟樑捐贈慰問金與飲料、泡麵等物資給陸軍航特部，也送給現場官兵伴手小禮物。

今年軍方參加國慶空中操演的單位，包括陸航1架CH-47運輸直升機，吊掛1面長18公尺、寬12公尺的巨型國旗，沿中山南路向南飛越，前後各由1架UH-60M黑鷹通用直升機擔任護衛，3機成追蹤隊形。另外陸航將派出5架AH-64E攻擊直升機，以大雁隊形由西向東飛越總統府正上方。定翼機方面，除了空軍雷虎小組的5架AT-3教練機，另以1架勇鷹教練機與2架F-5戰鬥機排成箭頭隊形通過，象徵新舊機種的薪火相傳。

陸航出動機種中，除了CH-47來自台南歸仁的航訓部，UH-60與AH-64都是龍潭的601旅派出。旅長楊承華少將指出，由於今年並非逢五逢十擴大慶祝的年份，因此出動機數較去年低，不過由吊掛國旗的CH-47與兩架UH-60組成的隊形，正好也是阿拉伯數字111。

楊承華說，拖吊國旗看似簡單，其實箇中有訣竅與風險：最佳飛行速度是75節，太慢國旗無法充分展開飄揚，太快則有被風吹破的可能。此外，以臺北盆地10月的盛行風向，機隊由北向南飛時，會遭遇來自左側（東）的強大側風，此時總面積將近40坪的國旗，就像是一面特大號的帆，會強力把飛機往右拖，側風的影響程度幾乎是平常三倍。飛行員既要保持飛行安全，又要保持隊形完整，操縱難度相當大。

軍友社榮譽理事長李棟樑、陸航601旅長楊承華少將。記者程嘉文/攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑、陸航601旅長楊承華少將。記者程嘉文/攝影

國旗 直升機 國慶

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