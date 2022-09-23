高階軍官涉貪頻繁 監察院糾正國防部

監察委員蔡崇義、陳景峻今天表示，近來陸續發生高階軍官涉貪舞弊案，軍人身負保家衛國重責大任，誠實廉潔乃基本要求，相關案件違失行為多至索賄數千萬元，少至竊取蠅頭小利之軍品，枉費國家苦心栽培，斷送大好軍旅生涯，破壞國軍整體形象，針對高階軍官法紀教育及督考，國防部及所屬單位均未落實，主管監督機制失靈，顯有疏失，因此提案糾正。

監委表示，近來發生的三件涉貪案件，包括國防部政治作戰局軍眷服務處承辦之「臺北市政校後勤區新建工程」，於99年至104年間負責該工程驗收及營建管理之前上校工程參謀官陳其麟，向承攬的營造公司暗示其新屋有裝潢需求，於106年8月、107年5月以及108年4月間，共收受衛浴設備等價值18萬餘元之物品。

監委指出，第二起案件為，國防大學教育訓練中心前主任黃國峯上校於110年6月間，私自搬運軍用野戰加熱式餐盒及軍用野戰口糧C式各1箱至其自小客車內後，駕車駛離現場，涉嫌侵占軍用物品。

監委表示，第三起案件為，國防部軍備局工程營產處前處長張大偉少將，利用辦理「公館營區營舍整建統包工程」機會，以減少樓地板面積將單坪預算提高之方式，致使有意投標之中華工程公司有獲利空間，事後陸續收受該公司於106年10月至107年9月間，交付共計2千6百萬元賄款，但張大偉於檢察官及法院訊問時供稱「因怕遭查獲，其中2千萬元已經燒燬」。