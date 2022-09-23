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拜登協防台灣論 邱國正：不把美軍協防當期望

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國防部長邱國正。本報系資料照
國防部長邱國正。本報系資料照

美國總統拜登日前表示，如果中國大陸以武力犯台，美軍將會協防台灣。國防部邱國正今天表示，對拜登談話樂觀其成，但台灣防衛作戰沒有靠任何國家，國防部也一再表達，自己國家自己救、先自助才會人助。

立法院今天進行施政總質詢，邱國正在會前受訪時表示，並不會把美國協防台灣當作期望，不能完全依賴別人，這點是國軍永遠要奉行的。

外傳我國部分軍購項目背後另有高人指點，邱國正表示，國軍要軍購或做任何武器籌夠，都以各軍種需求為考量，要經過審核，沒有高人指點，也沒有人告知國防部要買什麼，一切都照程序走。本會期為預算會期，邱國正呼籲，國防預算盼朝野共同支持，因為兩岸狀況的確滿嚴峻的，但國軍的本務會持續做好。

邱國正 國軍 國防部

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