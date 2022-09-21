美加軍艦通過台海 外交部：捍衛自由航行與區域和平

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
美艦「希金斯」號。圖為多年前停靠以色列海法港照片。（路透）
美艦「希金斯」號。圖為多年前停靠以色列海法港照片。（路透）

美國海軍柏克級神盾驅逐艦USS Higgins號及加拿大海軍Halifax級巡防艦HMCS Vancouver號於9月20日通過台灣海峽。外交部表示，這是美、加兩國以具體行動維護台海是國際水域的法律地位，同時捍衛自由航行與區域和平穩定，對於美國與加拿大政府的堅定立場，外交部表示歡迎與肯定。

外交部發言人歐江安指出，此為近期中國在台灣海空域進行軍事挑釁導致台海情勢升高以來，美、加兩國軍艦首度一起通過台灣海峽。

根據美國第7艦隊及加拿大政府分別就此次行動發表的聲明，美方指出，兩艦所穿越的水道不屬於任何國家領海，此次行動展現美國及盟邦、夥伴對於自由開放印太地區的承諾。加拿大國防部長Anita Anand則強調，本次任務展現加拿大對自由、開放及包容印太地區的承諾。

歐江安表示，近期中國以軍事行動嚴重破壞區域和平與穩定、企圖破壞台海現狀及將台灣海峽內水化的行徑，美國等理念相近國家已經多次明確表示嚴正關切，這次穿越台灣海峽行動更具體展現民主盟友對中方擴張企圖的堅決反對。

歐江安強調，面對中國步步侵逼，台灣政府將持續強化自我防衛能力，堅定對抗威權主義的擴張與侵略，同時深化台美緊密安全夥伴關係，並與所有理念相近國家加強合作，共同堅決維護台海安全、以規則為基礎的國際秩序，以及印太地區的和平、穩定與繁榮。

美國 加拿大 台海

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