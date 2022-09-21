影／《軍情站》JTAC好幫手 獨家開箱美現役軍用熱像儀

國防部9月初邀請媒體參訪在屏東保力山舉行的聯勇操演，此地為國軍使用已久的三軍聯合作戰訓場。在此的測考，為鑑測國軍各部隊間的指管通信與協同作戰能力。各部隊在操演時間點上精準的命中目標區，除了操演排定流路的順遂進行外，更重要的是前進觀測官(FO)在現場對各部隊操演動作的節奏掌控。陸軍在2019年底開始進行聯合兵種營的編成，除過去機步、裝甲、砲兵加陸航的協同作戰，再加入了海空軍的聯絡官，更進一步朝向多軍種聯合作戰的現代戰術邁進。

但在現代的聯合作戰中，不同於古代下兵棋般的側重後方指揮官的調度；由於前線戰事變化迅速，在不同軍種之間的攻擊協調需要複雜且高度效率的運作，因此就更重視在前線的觀測與管制，也催生了前進管制官(FAC)的發展，接著在西方一連串的實戰經驗下，最終美國在2003年修改規範確立了聯合終端作戰管制官JTAC(Joint Terminal Attack Controller)的簽證資格與運作方式。一位簽證合格的JTAC可能來自不同軍種，但又對各軍種兵科火力具有深度的學能，可以在戰場前線針對指揮官命令或是各小部隊提出的支援需求，進行跨軍種的戰場資源調度，尤其是空中密接支援作戰(CAS)或是砲兵的火力支援。在遭遇敵方火力威脅需要友軍提供壓制，或是需要突破對方堅守的防線時，JTAC的關鍵調度可以為部隊帶來最大火力的發揚以及最小的人員的損傷。甚至2018年4月25日美軍在阿富汗的戰事中，JTAC種類之一的空軍戰術空中管制小組(TACP)成員Cam Kelsch，就曾創下距友軍部隊僅35公尺，精準導引AC-130砲艇機以40公厘機砲成功轟炸敵軍的驚人紀錄。

不過工欲善其事，必先利其器。JTAC有著一身的技能，仍需要適當的工具才能發揮戰術價值。在現役的美軍與北約軍隊除了軍規GPS、具備軍規資料鏈的戰術平板電腦和通信裝備；另外更需要觀測、指示甚至標定裝置。在獲得目標並指定後，才能讓友軍火力得以對目標進行打擊。目前在觀測使用的裝置，具備GPS定位、雷射測距與熱顯像的觀測鏡、或是具備標定(Designation)功能供雷射武器導引打擊的雷射標定器，都是JTAC時常使用的裝備。

在9月6、7日於保力山進行的聯勇操演，媒體聚集的參觀台一旁有個不起眼的帳篷，裡面聚集著幾位前進管制官與地空協調官，其中使用的國造TS102A1觀測鏡就佇立在帳棚內，供管制官確認炮擊的誤差值傳送給後方出火教練場的M109A2砲車進行彈道修正，以及在每波次攻擊後，對指揮官進行戰況的更新回報。不過國軍目前使用的觀測鏡是光學、夜視、熱顯像與雷射指示多種功能分開，使用時必須架上三腳架後再進行校準組裝，除了笨重，移動時也較為不易。

恰逢今年國防展取消，許多新銳軍品無法在展場上供軍迷欣賞。但部分廠商仍改採專案方式引進展示給潛力單位。而《軍情站》這次就獨家開箱2款美軍最新服役供聯合終端作戰管制官(JTAC)、聯合火力管制官(JFO)、狙擊手或船舶瞭望席等使用的手持式熱顯像觀測與雷射指示儀，體驗相較於商規的手持熱像裝置，軍用裝備在其性能上的碩大差異。