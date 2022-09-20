華府智庫：習近平在第三任期將優先推動和平統一

美國眾議院議長裴洛西訪問台灣後，中國在台海地區舉行了前所未有的海空軍演，持續多日，引發人們對武統台灣的擔憂。今年8月10日至9月8日，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的中國項目對美國國內的中美問題以及台灣問題的64名學者和政客進行了問券調查。以下是該次調查的6項主要結果。

1.中國統一台灣的決心已定，但北京尚未形成一個成熟完整的戰略。

參與調查的專家毫無例外地一致認為，北京決不接受台灣獨立。

84%的專家同意「北京願意等待統一，但不接受永久性維持現狀」的說法；9%的人認為北京希望盡早統一；6%的人認為北京更希望永遠維持現狀。

但同時大多數專家預測中國就統一戰略尚未達成一致。

2.中國在等待統一台灣，2022年8月的軍演並非加速統一台灣的時間表。

專家們對是否有2049年前實現統一的硬性期限，以及北京是否願意無限期等待，存有很大分歧：

44%的人認為2049年前將實現統一；42%的人認為，只要還看到統一希望沒有破滅，北京會等待。

只有一小部分專家（11%）認為中國有在今後15年內或更早統一台灣的時間表。83%的大多數否定2027年前武統台灣的猜測，這一年習近平將結束其第三任期。

8成專家不認為今年8月裴洛西訪問台灣後，中國前所未有的軍演意味著加速武統台灣的進程。

3.專家認為，在習近平眼中和平統一的道路仍然存在。

79%的專家相信習近平在其第3任期內，會把重點放在積極推進和平統一進程上。

調查報告指出，到目前為止，習近平在台灣問題上基本上保持著被動的、阻止台灣宣布獨立為目標的政策。這一轉變意味著，北京需要更主動、也許迫不得已地創造一些統一條件，如採取更多的單邊措施，以對台灣行使主權和控制。

只有9%的少數專家相信習近平已做出結論，即中國已用盡所有和平統一的選項。83%的比例認為習近平結束第3任期前不會下令對台灣動武。

4.台灣海峽發生軍事衝突的潛在危機非常大。

只有8%的人認為，10年內發生全面兩棲進攻台灣的可能性很大，63%的人則認為，存在這種可能性，27%的人不認為會發生進攻戰。而進行封鎖以及突發軍事事故或者艦機相撞等，超過90%的專家相信在今後10年內更有可能發生。

5.如果台灣宣布獨立，中國將立即入侵。

77%的專家認為，台灣一旦宣布獨立，將挑起侵略戰爭，這意味著中國將在接下來6月內展開軍事行動。相對而言，對美國結束「模糊戰略」，中國的反應更會是有限的，但仍會強烈反對(31%)，也許會制造危機（64%）。

6.中國預料到美國會干預台灣衝突。

專家一致認為，北京相信美國軍方會介入保護台灣。微弱多數專家（55%）認為，北京對美國的軍事優勢感到憂慮。與此相適應，幾乎沒有專家相信美國結束模糊戰略能夠阻止中國對台動武(3%)，因為北京已料到華盛頓會介入軍事干預。

但在美國願意承擔多大戰爭後果上，專家們對中國的政治揣測意見不一。66%的專家認為，北京預料華盛頓會繼續承擔實質性消耗，但會設法阻止印太地區軍事衝突的升級。

（來源CSIS等）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】