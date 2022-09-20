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憲指部緝毒犬協勤秒破案 去年破獲各類毒品達264公斤

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
憲指部今天展演緝毒犬搜索、查緝能力。記者林縉明／攝影
憲指部今天展演緝毒犬搜索、查緝能力。記者林縉明／攝影

為協助國軍毒品防制，憲指部2020年1月1日起編成「緝毒犬分組」，去年迄今協勤破獲各類毒品達264公斤，另查獲2位教召員身上帶有疑似毒品氣味，經單位實施尿篩呈大麻陽性反應。憲兵指揮部今天展現緝毒犬在基礎、人身、空間搜索能力，緝毒犬都在一分鐘內找到毒品源。

憲指部「緝毒犬分組」分屬在士林、台中、高雄及花蓮憲兵隊，編制18頭犬隻、現有犬隻計16頭，規畫執行憲兵隊毒品查緝（察）任務，並投入國軍毒品及維護社會治安。

憲指部指出，去年迄今年8月止，所屬各憲兵隊、緝毒犬分組配合檢調機關指揮，執行各項毒品查緝專案，計查獲各類毒品共264公斤；另因應新制教召推行，緝毒犬分組採無預警方式，分赴各教召場地執行毒品查察，查獲2位召員身上帶有疑似毒品氣味，經單位實施尿篩呈大麻陽性反應，複驗確認後即函送地檢署偵辦，有效確保營內純淨，消弭社會危害因子。

此外，去年迄今年8月止，共計辦理國軍部隊暨司法審檢機關毒品鑑識案件計174件550項，透過毒品成品及尿液樣品分析，以科學數據支持緝毒工作執行，達成「溯毒、追人」目標，阻斷毒品源頭，展現國軍反毒之決心。

負責緝毒犬勤務任務以及照護的士林憲兵隊憲兵調查士葉治佑表示，緝毒犬與一般家犬在互動上有所差異，對緝毒犬不能有太多溺愛，訓練期3個月以上，除多培養默契外，每天要對犬隻進行皮毛保健，也要了解犬隻器官構造，以免執勤跟刑案偵辦時，有不必要的麻煩，例如犬隻出現身體不適狀況。

憲指部今天展演緝毒犬搜索、查緝能力。記者林縉明／攝影
憲指部今天展演緝毒犬搜索、查緝能力。記者林縉明／攝影
憲指部今天展演緝毒犬搜索、查緝能力。記者林縉明／攝影
憲指部今天展演緝毒犬搜索、查緝能力。記者林縉明／攝影

毒品 憲兵 國軍

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