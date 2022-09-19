共軍台海增派艦艇 「峽南巡弋」模式有變

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
日方情報顯示共軍派遣艦艇以交接方式，「幾乎」長駐在蘇澳軍港外的東北部海域。圖為蘇澳軍港。圖/台中讀者提供
日方情報顯示共軍派遣艦艇以交接方式，「幾乎」長駐在蘇澳軍港外的東北部海域。圖為蘇澳軍港。圖/台中讀者提供

日方情報顯示共軍派遣艦艇以交接方式，「幾乎」長駐在蘇澳軍港外的東北部海域，對我形成抵近的軍事壓迫。軍方透露，在美國眾議院議長裴洛西訪台、離台時，並没有這艘幾乎長駐的共艦，共軍「峽南巡弋」模式顯有改變。

軍方透露，共軍過去通常南部、西南部海域，會固定各部署一艘護衛艦，稱為「峽南巡弋」，海峽中線附近也會有一艘驅逐艦或護衛艦。東北海域出現的共艦，常是因跟監日艦或美艦才出現在這片海域。在美國眾議院議長裴洛西訪台、離台當時，還没有這艘「幾乎長駐」的共艦。

分析國防部公布的共艦情資，從共軍8月6日環台軍演期間開始至今（19）日的44天內，共軍派艦在到台海，最高時有14艘，但逐次降至6艘，除8月30日陡升到11艘次外，其他每日一般都在5到8艘次左右；本（9）月開始，每日在3到9艘次內，但近期44天內出現最多的基本部署，有19天是5艘次。

進一步分析其中數據，符合共軍「峽南巡弋」固定派遣的三艘次，僅有本（9）月2、12日，另有4天為四艘，有6天是六艘，4天是8艘。近期已連續6天（14-19日）都是5艘次。數據都顯示共軍在台海加派艦艇。除南部中線「常駐」的艦艇外，顯然加入東北海域被日方指出部署北部的艦艇。

共軍 美國 台海

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