獨／我駐華府軍事代表團大樓整建啟用 金字中華民國待客

我位於美國華府威斯康辛大道的駐美軍事代表團大樓完成整建啟用，訪美立委和駐美代表蕭美琴、代表團長余劍鋒日前合影，揭露整建完成的地下室餐廳。金字的「中華民國駐美軍事代表團ROC Defence Mission To The U.S.A」和國旗相當醒目。

對此，國防部今（19）日表示，駐美軍事代表團大樓足原建物翻修，足敷原編制美團成員進駐，自109年10月迄 111年8月竣工，歷時約1年10個月，總經費4億餘元。

國防部表示，整建案已由美國華盛頓特區建管單位核發建築使用許可，將有效提升團員辦公環境品質。

駐美軍事代表團辦公大樓曾是一座醫院，屋齡已近70年，國防部呈報行政院，原希望以2億6858萬餘預算，計畫在民國105到106年完成大樓整建，但因華府在地建築法規繁瑣，加上經費不足，後來整體經費追加到3億4000萬元，工程延到今年下旬才完成，團員結束在臨時屋辦公，搬進新大樓。

民進黨立委王定宇日前訪美拜訪位在華府的國務院亞太局與駐美軍事代表團，並聽取蕭美琴與軍事代表團團長余少將業務簡報。他主動披露合影顯示整建後的大樓已啟用。