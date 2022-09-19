傳美國中情局約見我軍情局長 表達直接情報合作意願

台美「蒙特瑞會談」（Monterey Talks）高層對話今年6月20日在美國馬里蘭州安納波利斯（Annapolis）舉行，傳美國中央情報局首次邀請我軍情局長楊靜瑟中將列席參加，表達希望和軍情局直接進行情報交換合作。國防部對此暫未回應。

國安會秘書長顧立雄6月率國防部副部長柏鴻輝等官員赴美與會，傳空軍出身的楊靜瑟首度受邀出席，會後並受邀前往美國中央情報局（CIA）總部拜會交流。傳CIA曾向他表達希望能與軍情局直接進行情報合作。

但楊靜瑟返國報告此事，傳國防部最後裁示軍情局仍須採專案報備，須先由聯二次長室審核後再行情報交流。

美國中情局與我方對口單位是國家安全局，美方所需情研合作交換資料，須透過國安局協調後，再轉給所屬如軍情局等情治單位。