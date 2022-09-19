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膽戰心驚！屏東海灘赫見飛彈 軍方強調無危安疑慮

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
屏東港州港仔海灘18日發現一顆飛彈，軍方獲報後已立即派員攜回入庫妥存，後續將依廢彈處理程序銷燬作業。圖／民眾提供
屏東港州港仔海灘18日發現一顆飛彈，軍方獲報後已立即派員攜回入庫妥存，後續將依廢彈處理程序銷燬作業。圖／民眾提供

兩岸情勢緊張，國軍7月起在屏東恆春半島規畫連串操演，期間一度引發地方反彈，軍民關係緊張，詎料18日又有民眾在滿州港仔海灘發現一顆飛彈，引發疑慮。軍方表示，海灘發現物是拖式飛彈殘體，無安全疑慮，獲報後已立即派員處理，請鄉親放心。

這顆飛彈是於前天一早被發現，附近居民透露，飛彈比一般成年男性大腿還粗，消息傳出不少人嚇一跳。因為稍早演訓結束，軍方曾表示有2顆未爆彈，已打撈完畢。居民不解，海灘為何又出現不明飛彈，更感心驚。

陸軍第八軍團指揮部表示，18日獲報海灘發現疑似未爆彈，立即派員前往處理，經未爆彈處理小組鑑定，確定是拖式飛彈殘體，無危安顧慮，已攜回入庫妥存，後續將依廢彈處理程序銷燬作業。

至於有居民質疑，之前演訓的2顆未爆彈已打撈完畢，為何又出現飛彈？軍方強調，稍早演訓的未爆彈都有確實打撈完成，將進一步細查此次發現的拖式飛彈殘體來源，一定會澄清地方疑慮，讓民眾安心。

飛彈 屏東 國軍

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