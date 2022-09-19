呂秀蓮：這輩子最遺憾身為女性沒機會當兵

前副總統呂秀蓮將於21日在大安森林公園發起「愛和平、保台灣」遊行，訴求反戰爭、愛和平。呂秀蓮今天表示，她不認為兩岸關係有壞到必須一定要打一仗，不過她也認為男女都應該服兵役，「這輩子最遺憾的事就是身為女性沒機會服兵役。」

呂秀蓮說，現在情勢是美國鷹和中國龍的爭霸，兩強互打「台灣牌」，把台灣捲進去，但戰爭無論輸贏，台灣都會付出慘痛代價。

呂秀蓮說，她退休以後，比較有機會跟基層跨黨派朋友交換意見，她認為大家對戰爭非常害怕，她也不認為兩岸關係有壞到必須一定要打一仗，戰爭打起來，台灣土地面積小，四面環海，無法像俄烏戰爭纏鬥那麼久。兩岸人民沒有那麼大的深仇大恨。

日前美國參議院外交委員會通過「台灣政策法案」，呂秀蓮說，「台灣關係法」通過之後，的確維繫美台關係，「台灣政策法案」原先的草案對台灣非常友善，她認為是遲來的正義，應該表示歡迎。

呂秀蓮說，眾議院議長裴洛西來台灣本來是好事一樁，但整個台灣海峽現狀被破壞，中線被抹掉，台海風雲之下都是一刀兩刃。中國是泱泱大國，就應該大方一點，長期跟台灣計較是小鼻小眼，大家應該互讓一步，相互尊重，但還是要感謝美國參眾兩院對台灣的關心，她也建議台灣各政黨都不要各取所需發表意見，大家應該持平理性看問題。

對於兵役制度，呂秀蓮說，她這輩子最遺憾的事就是身為女性沒機會服兵役，她認為時代不一樣了，以後應該男女都要服兵役，她擔任副總統時，就呼籲軍中應該重視女性。現在改為募兵制，徵兵制虛懸在那。役男訓練四個月半像度假，工作是掃地、整理園區，這怎麼能打仗，現在戰爭已經在家門口，政府花那麼多錢去買新武器，但兵源實在不足，尤其空軍折損率那麼高。

呂秀蓮說，光批評政府也沒有必要，她只是把問題指出來，台灣花錢買武器不是一手交錢一手交貨，有很多到了五年、十年都不交貨，她認為根本之道是不要任意挑釁，不要升高敵意螺旋，政府應該具足備戰能力，但兵役制度應該立即改善，人民也應該全民皆兵，現在全民國防意識非常薄弱，女性做媽媽心裡很慌，發生戰爭不知道都怎麼辦。