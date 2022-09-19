拜登：如果發生空前攻擊 美國將保衛台灣

美國總統拜登表示，如果發生「史無前例的攻擊」，美國軍隊會保衛台灣。在中國大陸對台灣的軍事壓力日益增強的背景下，這強調了美國對台灣的承諾。

據彭博社報導，在哥倫比亞廣播公司（CBS）星期天（18日）播出的節目《60分鐘》專訪中，拜登沒有正面回應台灣是否或應該獨立的問題，但在節目主持人問到美軍是否會「保衛台灣」時，他做出了承諾。

「會的，如果實際上發生了史無前例的攻擊（unprecedented attack），據CBS提供的採訪文稿，拜登如此回答」。不過，他早些時候在採訪中重申，美國的「一個中國」政策沒有改變。

「台灣對獨立有自己的判斷。我們沒有採取行動-我們沒有鼓勵他們獨立」，拜登說。「決定權在他們手裡。」

據報導，此前拜登曾作出類似表述，為華盛頓在台灣問題上長期以來的「戰略模糊」政策增加了新的篇章。今年5月，當被問及美國是否準備好在不得已時「軍事介入」，拜登回答說「會的」。「這是我們做出的承諾」，他當時說，隨後白宮官員又為他的言論打圓場。

一位美國官員星期天表示，拜登之前也表達了同樣的觀點，並強調美國政策沒有改變。