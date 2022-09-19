獨／陸軍「精準空投傘具系統」決標 傳美製軍品遭排除

陸軍航空特戰指揮部耗資2億元採購跨區增援快反制變、應援重要目標所需的「精準空投傘具系統」月前決標，美方製造的美軍現役傘具並未得標，由加拿大製造的「MMIST SHERPA精準空投系統」出線。

陸軍為協力各航空旅野戰基地建立、跨區增援快反制變、應援重要目標，斥資近2億元公開招標採購15套「精準空投傘具」，傘具內建獨立GPS系統，可發揮精準投放的功能。

據了解，「精準空投傘具」採購採有利標，由代理加拿大產品的台欣航太科技股份有限公司與美國產品的志伸股份有限公司共同競標。軍內透露，此案評審委員有三名內部評審、六名外部評審，志伸股份有限公司代理美軍現役裝備，台欣航太科技有限公司則代理加拿大傘具。全案評審結果以8比1，決議採用加拿大代理傘具，美製美軍現役傘具被排除。基層大感訝異，引發議論，指稱得標產品未經美軍採用。

但陸軍司令部昨日宣稱，此案兩家廠商投標產品均具美軍料號，皆屬合格產品。此案依政府採購法，由國防採購室辦理公告招標，以最有利標方式辦購，採購程序符合法規。

陸軍司令部進一步表示，此案評選全程由政府公告具紡織、材料、航太、法律等4項相關專業人士，依據廠商基本能力、專業技術、規格、履約規劃及風險管理、價格、廠商簡報等項目，予以審查評分，由分數最高者得標，符合評選規範。

根據台欣航太科技官網指出，加拿大MMIST SHERPA精準空投系統可透過C130、C17運輸機、CH47直升機或載重型空中運輸載具執行空投任務。傘具上的自主導引裝置(AGU)具有陸上及海上全天候全地形空投能力，能精準導航空投補給品至指定空投地點，著陸精準度優於CEP100公尺以內。

官網資訊指出，系統具備衛星定位自主操控功能，可直接從高海拔且側向遠距離的區域將貨物投送出去，並隨任務異動轉遞空投補給著陸位置，自主導航到指定的目的地，空投高度從5000英尺至2萬9000英尺MSL，飛行距離超過15至35公里。除可執行陸軍協同作戰精準空投任務外，亦可執行三軍聯合作戰精準空降空投補給作業、特種作戰任務、地面及海上接戰任務等。