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國軍偵獲共機8架次 五艘不明艦艇今持續在台海活動
國防部表示，今天有一架次運八反潛機進入我西南空域，而有5艘共艦在台灣周邊海域活動。
國防部自8月6日開始，將「台海周邊空域空情動態」欄目，改為「台海周邊空域空情動態新聞稿」，除共機動態外，開始公布擾台「共艦」的「艘次」，但始終未確實公布共艦活動位置，只宣稱機艦「續於台灣周邊海空域活動」。
分析國防部公布的共艦情資，從共軍8月6日環台軍演期間開始至今（18）日的四十三天內，共軍派艦在到台海，最高時有14艘，但逐次降至6艘，除8月30日陡升到11艘次外，其他每日一般都在5到8艘次左右；而本（九）月開始，每日在3到9艘次內，但42天內出現最多的基本部署，有18天（含今日）是5艘次。
國防部今(18)日表示，今天至17時止，國軍偵獲共機8架次、共艦5艘次，持續於台灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
空軍司令部指出，8架次共機之中，其中有1架次運八反潛機進入西南空域。
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