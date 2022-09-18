獨／他少將任校安 「約旦狂人」轉戰高中學生管理戰場

軍訓教官退役離開校園後，教育部目前招考稱之為「學務創新人員」職務，供退役教官轉任，從事過去管理學生事務，通稱為「校安人員」。過去在軍中有豐富外事經驗的陸軍備役少將景耀宗，目前任職台中市青年高中，成為罕見由備役少將轉戰的校安人員，協助處理學生事務。

陸軍官校正57期、裝甲兵科的景耀宗在陸軍服役期間表現優異，曾前往約旦皇家國防學院進修，曾任我駐沙烏地阿拉伯軍協組長，是軍中少數精通阿拉伯語、擁有豐富外事經驗的將領。其2012年晉升少將，曾任陸軍裝甲564旅少將旅長、六軍團參謀長、陸軍總司令部戰訓長、陸軍教準部副指揮官等職務，美國安全合作旅去年抵台協訓，傳就是他居中斡旋承辦。景耀宗年輕時帶兵作風強勢，有退役士兵著書謔稱他為「約旦狂人」，但他擔任旅長後自稱「阿蓮（部隊駐地）保姆」，力求轉化外界對他的刻板印象。

景耀宗今年退役，國防安全研究院雖特聘他為特約研究員，但屬無給職。景耀宗特別報考111年度台中市政府教育局的學務創新人員獲錄取，任職於台中市青年高中。

以「學務創新」為名的校園職務，就是大多由校尉級退役教官所轉任的「校安人員」。民進黨政府推動教官退出校園後留下的繁雜的學生管理事務，一般教師多無法承接，因此設計出學務創新人員職務，主要供退役教官返校任職，但也開放一般軍中退役人員報考。景耀宗以少將退役擔任「校安」，相當罕見。

景耀宗接受本報採訪表示，他會擔任校安，單純是他個人閒不來的個性，也想融入社會。特別是想了解一下當下年青人對全民國防的認知，因此找此機會自我磨練、磨練。雖然國防院等聘他特約研究院，但屬無給職。擔任校安人員，每月則有3萬3769元薪資。這個額度是領有退俸者再任職公職薪資的天花板。

景耀宗說，他的座右銘是：「活在當下、樂在工作、知足常樂、腳踏實地、感恩惜福」。無論扮演什麼角色，他都會盡量會把它做得更好。他說，在學校裡面校安人員都被以「老師」稱呼，大家每天都忙於自己職掌，因爲學校內現職三位軍職教官，職掌工作不同，因此大家都是以同事相待，與在軍中機關單位學長相稱相待，絕然不同。而他每天自己上網，自己協調學校處科同事、老師，不會有人會協助，因爲大家都在忙自己份內工作。