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陸軍特戰部隊執行海上傘訓 屏東大鵬灣空中傘花震撼

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
陸軍航特部空降訓練中心今天清晨由空訓學員進行海上跳傘，18名學員配戴T-10B傘具，分3梯次從空軍C-130運輸機自1250英呎的高度陸續跳下，均順利由水上膠舟接起。圖／民眾提供
陸軍航特部空降訓練中心今天清晨由空訓學員進行海上跳傘，18名學員配戴T-10B傘具，分3梯次從空軍C-130運輸機自1250英呎的高度陸續跳下，均順利由水上膠舟接起。圖／民眾提供

陸軍航特部空降訓練中心為強化特殊複雜地形及水域跳傘能力，傘訓教官組14日清晨完成屏東東港大鵬灣潟湖區水域跳傘訓練後，今天清晨由空訓學員進行海上跳傘，18名學員配戴T-10B傘具，分3梯次從空軍C-130運輸機自1250英呎的高度陸續跳下，均順利由水上膠舟接起，罕見的傘兵空降場景吸引軍事迷和晨運民眾在岸邊圍觀。

陸軍特戰部隊空降訓練中心海上跳傘為年度訓練項目之一，原在屏東縣枋山鄉加祿堂周邊海域實施，但當地海象近年變得複雜，為了官兵安全考量，今年改在內海、浪況較平穩的東港大鵬灣潟湖區實施訓練。

航特部表示，所屬特戰指揮部官兵通過基本傘訓外，部分專精官兵要進一步接受俗稱「鐵漢傘」的特種地形跳傘訓練，穿著特殊防護裝具，降落在包括高山丶叢林丶海面等複雜地形，高空排則有高空傘訓，此次複雜地形傘訓海上降落部分，在屏東東港大鵬灣實施，

海上跳傘官兵在空中就要拉開繫身帶解開副傘的連結鈎，調整坐鞍再解開胸帶和腿帶，碰觸到水面時候，要立刻脫離傘具避免纏繞，並穿救生衣和黃色醒目的安全頭盔；14日清晨由12名教官組先行試跳，確認航路及水域安全後，今天18名傘兵分3梯次跳下，傘兵降落時直接入水。

陸軍航特部空降訓練中心今天清晨由空訓學員進行海上跳傘，18名學員配戴T-10B傘具，分3梯次從空軍C-130運輸機自1250英呎的高度陸續跳下，均順利由水上膠舟接起。圖／民眾提供
陸軍航特部空降訓練中心今天清晨由空訓學員進行海上跳傘，18名學員配戴T-10B傘具，分3梯次從空軍C-130運輸機自1250英呎的高度陸續跳下，均順利由水上膠舟接起。圖／民眾提供
陸軍航特部空降訓練中心今天清晨由空訓學員進行海上跳傘，18名學員配戴T-10B傘具，分3梯次從空軍C-130運輸機自1250英呎的高度陸續跳下，均順利由水上膠舟接起。圖／民眾提供
陸軍航特部空降訓練中心今天清晨由空訓學員進行海上跳傘，18名學員配戴T-10B傘具，分3梯次從空軍C-130運輸機自1250英呎的高度陸續跳下，均順利由水上膠舟接起。圖／民眾提供

跳傘 屏東縣 東港

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