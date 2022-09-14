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國防部空軍司令部：3架共機逾越海峽中線 在西南空域擾我空防

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
空軍司令部表示，今天共軍有殲-16戰機、運-8遠干機與殲-11戰機等三架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域。圖/空軍司令部
空軍司令部表示，今天共軍有殲-16戰機、運-8遠干機與殲-11戰機等三架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域。圖/空軍司令部

空軍司令部表示，今天共軍有殲-16戰機、運-8遠干機與殲-11戰機等三架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域，空軍派遣空中巡邏兵力應對，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監等反制作為。

國防部表示，今(14)日迄17時止，國軍偵獲共機24架次、共艦5艘次，持續於台灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。而其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機有3架次。

空軍司令部統計，這三架次分別是殲-16戰機、運-8遠干機與殲-11戰機，按空軍公布的航跡，是分別出現在台灣海峽中線南側和我西南防空識別區邊緣。空軍派遣空中巡邏兵力應對，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監等反制作為。

空軍 戰機 飛彈

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