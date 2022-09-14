國防部空軍司令部：3架共機逾越海峽中線 在西南空域擾我空防

抗戰後我國接收的兩棲艦艇，從大至小分別為LST、LSM（中型登陸艦）、LCI（步兵登陸艇）、LCU（通用登陸艇）。海軍以中、美、聯、合四字分別名。LST中字號的艦名，依序是海、權、鼎、興、建、業、基、程、訓、練。 被稱為「開口笑」的戰車登陸艦（Landing Ship Tank，LST）曾被美軍稱為又大又慢的活靶，其中「中海艦」曾陪著一江山指揮官王生明生前走過「最後一程」，她也曾在敵方魚雷下倖存，更是二戰後超過半世紀海軍官兵的共同記憶。「開口笑」承載著官兵們滿腹欲嘔的辛酸，每一次搶灘登陸，都是不斷顛頗搖晃的海軍史。

2022-09-14 11:59