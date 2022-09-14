快訊

傳郭台銘被迫不參選2024 宣明智：沒聽說、不置評

女兒逼問「為何要嫁給許雅鈞？」 小S錄影現場崩潰了

疑大陸解放軍無人機第三度現蹤花東外海 國防部監控

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
美軍RC-135U和RC-135V的電偵機，今天下午在台灣西南空域和巴士海峽空域活動。圖／擷取自Flightradar24
美軍RC-135U和RC-135V的電偵機，今天下午在台灣西南空域和巴士海峽空域活動。圖／擷取自Flightradar24

大陸解放軍持續在台灣周邊活動，台灣航迷疑追蹤到一架大陸解放軍無人機在台灣花東外海空域活動，時間長達1個多小時。國防部不對網路軍事動態做評論，表示國軍持續在台灣周邊海空域活動運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

「飛行軌跡和上月底發現的TB-001無人機一樣。」一位航空迷說，今天下午約3點20分時，花蓮和台東外海之間，突然出現一架沒有呼號的飛行器，高度約6千多公尺，時速約每小時3百多公里，不斷來回飛行持續約1小時，比上次還久，4點半消失在網路航班追蹤系統上。

他說，原本他再追蹤台灣西南空域和巴士海峽空域活動的2架美軍RC-135U和RC-135V的電偵機，突然花東外海就出現一架沒有呼號的飛行器，距離台灣本島不算遠，一度以為台灣空軍或美軍P-8A，但查看飛行高度和時速，以及航跡，和8月31日中共TB-001無人機類似。

軍事專家表示，過去幾天國防部公布軍事即時動態訊息時，也追偵到大陸解放軍的BZK-005及TB-001無人機在西南空域活動，甚至延伸穿越海峽中線，這次花東再次出現TB-001無人機，顯見大陸使用軍用無人機進行擾台的次數將愈來愈頻繁，值得國軍注意。

國防部對於網路追蹤軍事動態訊息不予評論，並表示對於台灣周邊軍事活動，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

大陸解放軍持續在台灣周邊活動，台灣航迷疑追蹤到一架大陸解放軍無人機在台灣花東外海空域活動，時間長達1個多小時。圖／擷取自Flightradar24
大陸解放軍持續在台灣周邊活動，台灣航迷疑追蹤到一架大陸解放軍無人機在台灣花東外海空域活動，時間長達1個多小時。圖／擷取自Flightradar24

解放軍 國軍 國防部

延伸閱讀

台灣擊落大陸無人機 國台辦：民進黨炒作無聊至極

【重磅快評】無人機禁令已滿 國軍麻煩時刻又來臨？

中秋節後又來侵擾金門！ 中共無人機遭我防衛射擊驅離

我偵獲共軍無人機 陸媒：協同作戰的直升機沒偵測到？

相關新聞

疑大陸解放軍無人機第三度現蹤花東外海 國防部監控

大陸解放軍持續在台灣周邊活動，台灣航迷疑追蹤到一架大陸解放軍無人機在台灣花東外海空域活動，時間長達1個多小時。國防部不對...

部隊鍋 EP81｜最強傘兵大PK 超高榮譽「鐵漢傘徽」勳章誰有資格拿？

國軍特戰部隊的特種地形跳傘14日起登場，其中海面丶高山丶叢林丶高空，都是複雜地形跳傘，可以磨練官兵空中解脫及防止傘具覆蓋處理能力，進而實施海域滲透作戰，同時驗證陸軍特種部隊克服地形困難丶確保達成作戰任務的能力。 只有通過高山、水域、森林等困難地形空降訓練的官兵，才是「傘兵中的傘兵」，才有「鐵漢傘徽」勳章。

為兵役接訓預作調控？ 十八縣市後備指揮部招聘全職教官

據證實，併編到陸軍的全國18個縣市後備指揮部，受命將各自獨力擔負新、舊制後備教召、勤召任務，但因現有基幹軍官不足，現計畫...

古董中字艦／比你阿公還老！「開口笑」戰車登陸艦76歲還在服役

抗戰後我國接收的兩棲艦艇，從大至小分別為LST、LSM（中型登陸艦）、LCI（步兵登陸艇）、LCU（通用登陸艇）。海軍以中、美、聯、合四字分別名。LST中字號的艦名，依序是海、權、鼎、興、建、業、基、程、訓、練。 被稱為「開口笑」的戰車登陸艦（Landing Ship Tank，LST）曾被美軍稱為又大又慢的活靶，其中「中海艦」曾陪著一江山指揮官王生明生前走過「最後一程」，她也曾在敵方魚雷下倖存，更是二戰後超過半世紀海軍官兵的共同記憶。「開口笑」承載著官兵們滿腹欲嘔的辛酸，每一次搶灘登陸，都是不斷顛頗搖晃的海軍史。

八軍團副指揮官涉進入有女陪侍小吃店 司令部南下調查

陸軍八軍團副指揮官黄忠實受邀出席退伍袍澤生日聚會，不料場所卻屬有女陪侍的小吃店，據稱僅待了5分鐘就遭民眾攝影爆料。陸軍司...

航特部傘兵演練海面空降 大鵬灣天空傘花朵朵開

陸軍航空特戰部空降訓練中心操練特種地形跳傘科目，今天上午在屏東東港大鵬灣潟湖水域演練海面空降，因水域操演環境較單純陸域更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。