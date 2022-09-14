疑大陸解放軍無人機第三度現蹤花東外海 國防部監控

大陸解放軍持續在台灣周邊活動，台灣航迷疑追蹤到一架大陸解放軍無人機在台灣花東外海空域活動，時間長達1個多小時。國防部不對網路軍事動態做評論，表示國軍持續在台灣周邊海空域活動運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

「飛行軌跡和上月底發現的TB-001無人機一樣。」一位航空迷說，今天下午約3點20分時，花蓮和台東外海之間，突然出現一架沒有呼號的飛行器，高度約6千多公尺，時速約每小時3百多公里，不斷來回飛行持續約1小時，比上次還久，4點半消失在網路航班追蹤系統上。

他說，原本他再追蹤台灣西南空域和巴士海峽空域活動的2架美軍RC-135U和RC-135V的電偵機，突然花東外海就出現一架沒有呼號的飛行器，距離台灣本島不算遠，一度以為台灣空軍或美軍P-8A，但查看飛行高度和時速，以及航跡，和8月31日中共TB-001無人機類似。

軍事專家表示，過去幾天國防部公布軍事即時動態訊息時，也追偵到大陸解放軍的BZK-005及TB-001無人機在西南空域活動，甚至延伸穿越海峽中線，這次花東再次出現TB-001無人機，顯見大陸使用軍用無人機進行擾台的次數將愈來愈頻繁，值得國軍注意。