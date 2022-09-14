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為兵役接訓預作調控？ 十八縣市後備指揮部招聘全職教官

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
併編到陸軍的全國18個縣市後備指揮部，現計畫招募具領有「終身俸」的退伍軍人，返營擔任全職性質的帶兵教官。圖為示意。圖/取自中華民國陸軍臉書粉專
併編到陸軍的全國18個縣市後備指揮部，現計畫招募具領有「終身俸」的退伍軍人，返營擔任全職性質的帶兵教官。圖為示意。圖/取自中華民國陸軍臉書粉專

據證實，併編到陸軍的全國18個縣市後備指揮部，受命將各自獨力擔負新、舊制後備教召、勤召任務，但因現有基幹軍官不足，現計畫陸續招募具領有「終身俸」的退伍軍人，返營擔任全職性質的帶兵教官。

國防部為義務兵役從現四個月軍事訓練，延長為一年常備兵役規劃，除規畫編實四個陸軍原為執行教召和軍事訓練役新兵訓練的後備旅外，年中並由國防部資源司成立「義務役役期調整專案計劃管制室」。

國防部雖稱役期延長仍在研討中，但也未否認上情。而原主力由陸軍執行新、舊制教召任務，現在要由後備指揮部所屬18縣市後備指揮部分擔，讓外界關注陸軍是否為承接一年期義務役新兵訓練，而預作人力調控。

各縣市後備旅原即以「後備戰士」管道招聘退伍軍人短期返營協助帶兵，新竹、高雄後備指揮部所屬後備旅近日進一步對外徵求從軍滿20年、領有退俸的中、少校、士官長、上士，返營擔任全職性質的後備教召員聘雇教官，每個旅人數達卅員不等，稱集訓後每月將提供3萬4470元薪資，且可上下班。

對此，官員證實，18縣市後備指揮部受命未來將獨力執行教召任務，但現有基幹人力不足，因此計劃招聘教召員聘雇教官；而選擇領有退俸者，是考量能招聘到較無經濟壓力且較多心力空間可投入任務者。

但官員說，未來18個縣市後備指揮部都有相關規劃，但目前此節仍在意願調查中，要先確認人力來源無虞。

教召 陸軍 退伍軍人

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