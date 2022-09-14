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八軍團副指揮官涉進入有女陪侍小吃店 司令部南下調查

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
圖為八軍團。圖/取自Google Earth
圖為八軍團。圖/取自Google Earth

陸軍八軍團副指揮官黄忠實受邀出席退伍袍澤生日聚會，不料場所卻屬有女陪侍的小吃店，據稱僅待了5分鐘就遭民眾攝影爆料。陸軍司令部督察部門已南下進駐軍團調查此案。

媒體報導有民眾昨天下午5點目擊八軍團副指揮官黄忠實搭軍車進入有女陪侍小吃部，並被拍照，而當民眾把將官涉出入不正當場所情節投訴國軍1985專線後，卻疑遭軍方勸說不要爆料。

據了解，黄忠實是受到過去軍中退伍士兵袍澤邀約出席生日聚會，進入店中發現人地不宜約5分鐘即離開，但已被拍照。

陸軍司令部今天表示，初步查證，所屬八軍團副指揮官黃少將確實在昨（13）日傍晚5時許接到退伍同袍邀約，前往台南市安定區小炒店，向正在慶生的友人夫妻致意後隨即離去。

陸軍司令部說，國軍對於高階幹部的行為、操守甚為重視，已派遣督察人員赴單位調查釐清，如確有違失，將核予適懲；另八軍團接獲民人檢舉後，處置程序欠妥，司令部將檢討策進，避免類案再生。

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