快訊

快可以出國了！指揮中心通過出入境團客指引 須打完追加劑

桃山、池有路線「很硬」！法官墜70米峭壁 山搜：難有生還機會

航特部傘兵演練海面空降 大鵬灣天空傘花朵朵開

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
陸軍航空特戰部空降訓練中心演練特種地形跳傘科目，今天上午在屏東東港大鵬灣潟湖水域操演海面空降。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特戰部空降訓練中心演練特種地形跳傘科目，今天上午在屏東東港大鵬灣潟湖水域操演海面空降。記者劉學聖／攝影

陸軍航空特戰部空降訓練中心操練特種地形跳傘科目，今天上午在屏東東港大鵬灣潟湖水域演練海面空降，因水域操演環境較單純陸域更具挑戰性，相對應的救生艇及救生員都準備到位，12名教官分2梯次自C130運輸機跳出，順利降落海上目標區，16日上午將由學員演練。

航特部潮州傘訓場除了基礎傘訓，還包括海面丶高山丶叢林丶高空等特種地形跳傘和物資投放等訓練，往年海面跳傘地點都在屏東縣枋山鄉加祿堂外海，今年首度轉換到東港大鵬灣潟湖水域，航特部強調是讓傘兵增加更多的地形適應和戰鬥能力。

大鵬灣空域因民航局管制，只開放清晨6到7時供跳傘，C130運輸機今天一早從屏東機場出發後，先是在高空盤旋進行測風向和著陸點標示，上午6時10分起投射航特部傘兵教官至預想地點，12名教官分2梯次跳出機艙，全部順利落海，由海上救生艇接起。

屏東大鵬灣在日治時期屬於軍事重地，還曾是以自殺攻擊出名的「神風特攻隊」基地之一，國民政府接手也作為部隊駐紮重地，有鐵路專門運送軍事物資，後劃為濃濃休閒風的國家風景特定區，鵬管處仍保留少部分的舊軍事設施，上午也吸引軍事迷到場拍照。

陸軍航空特戰部空降訓練中心演練特種地形跳傘科目，今天上午在屏東東港大鵬灣潟湖水域操演海面空降。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特戰部空降訓練中心演練特種地形跳傘科目，今天上午在屏東東港大鵬灣潟湖水域操演海面空降。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特戰部空降訓練中心演練特種地形跳傘科目，今天上午在屏東東港大鵬灣潟湖水域操演海面空降。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特戰部空降訓練中心演練特種地形跳傘科目，今天上午在屏東東港大鵬灣潟湖水域操演海面空降。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特戰部空降訓練中心演練特種地形跳傘科目，今天上午在屏東東港大鵬灣潟湖水域操演海面空降。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特戰部空降訓練中心演練特種地形跳傘科目，今天上午在屏東東港大鵬灣潟湖水域操演海面空降。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特戰部空降訓練中心演練特種地形跳傘科目，今天上午在屏東東港大鵬灣潟湖水域操演海面空降。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特戰部空降訓練中心演練特種地形跳傘科目，今天上午在屏東東港大鵬灣潟湖水域操演海面空降。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特戰部空降訓練中心演練特種地形跳傘科目，今天上午在屏東東港大鵬灣潟湖水域操演海面空降。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特戰部空降訓練中心演練特種地形跳傘科目，今天上午在屏東東港大鵬灣潟湖水域操演海面空降。記者劉學聖／攝影

延伸閱讀

輕颱南瑪都形成 鄭明典分享3颱共舞雲圖

南瑪都生成三颱共舞 各地天氣曝光

影／海上傘訓直跳入海 陸軍航特部大鵬灣特種地形訓練

1964年颱風最多卻零侵台 近3年僅白鹿登陸

相關新聞

媒體爆軍團副指揮官進出情色小吃部 陸軍：調查中

媒體報導，軍團副指揮官進出情色小吃部。陸軍今天回應指出，八軍團副指揮官黃忠實少將昨天傍晚接獲退伍同袍邀約，確實前往台南小...

八軍團副指揮官涉進入有女陪侍小吃店 司令部南下調查

陸軍八軍團副指揮官黄忠實受邀出席退伍袍澤生日聚會，不料場所卻屬有女陪侍的小吃店，據稱僅待了5分鐘就遭民眾攝影爆料。陸軍司...

航特部傘兵演練海面空降 大鵬灣天空傘花朵朵開

陸軍航空特戰部空降訓練中心操練特種地形跳傘科目，今天上午在屏東東港大鵬灣潟湖水域演練海面空降，因水域操演環境較單純陸域更...

影／海上傘訓直跳入海 陸軍航特部大鵬灣特種地形訓練

陸軍航特部所屬空降訓練中心今天清晨首度在屏東大鵬灣國家風景區實施特種地形跳傘訓練，特戰組12名教官從1250英呎的C-1...

蔡總統：擁有堅實的國防實力 台灣才能擁有真正的和平

蔡英文總統今天下午前往南投視導「陸軍兵工整備發展中心」，強調擁有堅實的國防實力，台灣才能擁有真正的和平，而國防自主正是其...

薪火傳承 國慶日勇鷹與F-5戰機編隊飛越總統府

雙十國慶空中操演，將規劃1架勇鷹高教機、2架虎斑塗裝F-5戰機編隊衝場飛越總統府，5機AT-3組成的雷虎小組也將施放彩煙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。