航特部傘兵演練海面空降 大鵬灣天空傘花朵朵開
陸軍航空特戰部空降訓練中心操練特種地形跳傘科目，今天上午在屏東東港大鵬灣潟湖水域演練海面空降，因水域操演環境較單純陸域更具挑戰性，相對應的救生艇及救生員都準備到位，12名教官分2梯次自C130運輸機跳出，順利降落海上目標區，16日上午將由學員演練。
航特部潮州傘訓場除了基礎傘訓，還包括海面丶高山丶叢林丶高空等特種地形跳傘和物資投放等訓練，往年海面跳傘地點都在屏東縣枋山鄉加祿堂外海，今年首度轉換到東港大鵬灣潟湖水域，航特部強調是讓傘兵增加更多的地形適應和戰鬥能力。
大鵬灣空域因民航局管制，只開放清晨6到7時供跳傘，C130運輸機今天一早從屏東機場出發後，先是在高空盤旋進行測風向和著陸點標示，上午6時10分起投射航特部傘兵教官至預想地點，12名教官分2梯次跳出機艙，全部順利落海，由海上救生艇接起。
屏東大鵬灣在日治時期屬於軍事重地，還曾是以自殺攻擊出名的「神風特攻隊」基地之一，國民政府接手也作為部隊駐紮重地，有鐵路專門運送軍事物資，後劃為濃濃休閒風的國家風景特定區，鵬管處仍保留少部分的舊軍事設施，上午也吸引軍事迷到場拍照。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言