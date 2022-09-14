航特部傘兵演練海面空降 大鵬灣天空傘花朵朵開

陸軍航空特戰部空降訓練中心操練特種地形跳傘科目，今天上午在屏東東港大鵬灣潟湖水域演練海面空降，因水域操演環境較單純陸域更具挑戰性，相對應的救生艇及救生員都準備到位，12名教官分2梯次自C130運輸機跳出，順利降落海上目標區，16日上午將由學員演練。

航特部潮州傘訓場除了基礎傘訓，還包括海面丶高山丶叢林丶高空等特種地形跳傘和物資投放等訓練，往年海面跳傘地點都在屏東縣枋山鄉加祿堂外海，今年首度轉換到東港大鵬灣潟湖水域，航特部強調是讓傘兵增加更多的地形適應和戰鬥能力。

大鵬灣空域因民航局管制，只開放清晨6到7時供跳傘，C130運輸機今天一早從屏東機場出發後，先是在高空盤旋進行測風向和著陸點標示，上午6時10分起投射航特部傘兵教官至預想地點，12名教官分2梯次跳出機艙，全部順利落海，由海上救生艇接起。