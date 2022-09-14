影／海上傘訓直跳入海 陸軍航特部大鵬灣特種地形訓練

陸軍航特部所屬空降訓練中心今天清晨首度在屏東大鵬灣國家風景區實施特種地形跳傘訓練，特戰組12名教官從1250英呎的C-130運輸機陸續跳下，降落時直接入水，在一旁等待的膠舟立即上前接應，將人員及傘具帶回，這也是屏東大鵬灣首度有海上跳傘的訓練，場面壯觀，也吸引許多民眾駐足欣賞。

這項訓練原本規畫於9月初實施，但因颱風而延期。而這項訓練過去原本在加祿堂周邊海域實施，但當地海象近年變得複雜，為安全考量，改在浪況較佳的大鵬灣內實施。