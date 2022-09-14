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影／海上傘訓直跳入海 陸軍航特部大鵬灣特種地形訓練

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
陸軍航特部所屬空降訓練中心今天清晨首度在屏東大鵬灣國家風景區實施特種地形跳傘訓練，特戰組12名教官從1250英呎的C-130運輸機陸續跳下，降落時直接入水，在一旁等待的膠舟立即上前接應，將人員及傘具帶回，這也是屏東大鵬灣首度有海上跳傘的訓練，場面壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬空降訓練中心今天清晨首度在屏東大鵬灣國家風景區實施特種地形跳傘訓練，特戰組12名教官從1250英呎的C-130運輸機陸續跳下，降落時直接入水，在一旁等待的膠舟立即上前接應，將人員及傘具帶回，這也是屏東大鵬灣首度有海上跳傘的訓練，場面壯觀。記者劉學聖／攝影

陸軍航特部所屬空降訓練中心今天清晨首度在屏東大鵬灣國家風景區實施特種地形跳傘訓練，特戰組12名教官從1250英呎的C-130運輸機陸續跳下，降落時直接入水，在一旁等待的膠舟立即上前接應，將人員及傘具帶回，這也是屏東大鵬灣首度有海上跳傘的訓練，場面壯觀，也吸引許多民眾駐足欣賞。

這項訓練原本規畫於9月初實施，但因颱風而延期。而這項訓練過去原本在加祿堂周邊海域實施，但當地海象近年變得複雜，為安全考量，改在浪況較佳的大鵬灣內實施。

航特部政戰主任唐明德表示，他們所屬特戰指揮部全體官兵，除須通過基本傘訓外，部分專精官兵則要進一步接受俗稱「鐵漢傘」的特種地形跳傘訓練，穿著特殊防護裝具，降落在包括高山丶叢林丶海面等複雜地形，高空排則有高空傘訓。此次複雜地形傘訓海上降落的部分，在屏東大鵬灣實施，今天是第一梯次，後天將會有18名空訓學員再度進行海上跳傘。

陸軍航特部所屬空降訓練中心今天清晨首度在屏東大鵬灣國家風景區實施特種地形跳傘訓練，特戰組12名教官從1250英呎的C-130運輸機陸續跳下，降落時直接入水，在一旁等待的膠舟立即上前接應，將人員及傘具帶回，這也是屏東大鵬灣首度有海上跳傘的訓練，場面壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬空降訓練中心今天清晨首度在屏東大鵬灣國家風景區實施特種地形跳傘訓練，特戰組12名教官從1250英呎的C-130運輸機陸續跳下，降落時直接入水，在一旁等待的膠舟立即上前接應，將人員及傘具帶回，這也是屏東大鵬灣首度有海上跳傘的訓練，場面壯觀。記者劉學聖／攝影
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