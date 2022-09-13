蔡總統：擁有堅實的國防實力 台灣才能擁有真正的和平

蔡英文總統今天下午前往南投視導「陸軍兵工整備發展中心」，強調擁有堅實的國防實力，台灣才能擁有真正的和平，而國防自主正是其中重要的關鍵。蔡總統肯定陸軍兵整中心始終秉持「品質就是自尊，品質就是道德」的職人信念，不僅為國軍打造更加現代化的戰力，也展現台灣不斷提升的國防自主能量。

蔡總統抵達後，首先視導陸軍兵整中心及軍備局209廠生產線作業流程，並聽取該廠副廠長黃智彥簡報「30公厘機砲裝步戰鬥車」生產線概況及廠長王文宏說明「戰鬥車裝備介紹」。

蔡總統致詞時指出， 陸軍兵整中心以及軍備局209廠肩負著國軍許多裝備和車輛的研發、修製，是重要的後勤單位。 今天，看到CM-34雲豹八輪甲車的生產線，也從簡報中了解它的設計理念和特色。不僅符合台灣公路密度高的交通型態，也有優異的涉水、越野、打擊及裝甲防護效能。 面對敵情威脅，台灣必須持續提升國防自主及不對稱作戰的能量。

蔡總統說，雲豹甲車從規畫、設計到量產，由軍備局整合了生產製造中心各廠、中科院以及民間產學各界合力完成，這就是台灣國防自主能力的最佳展現，也讓國軍戰力更加提升，更符合新一代的作戰需求。 「我聽說，在209廠內的同仁們，有不少是親屬的關係，有夫妻檔、父子檔、父女檔、兄弟檔，或是姊妹檔。 像是同仁陳良恩與他的兒子陳芫頡及陳宥翰，父子三人都在209廠服務，為國軍戰力貢獻付出，讓國軍弟兄姊妹們都能在最好、最安全的甲車上，執行任務、捍衛國家。」

蔡總統說，在這裡，不只看到同仁們認真專業的表現，更看到大家充滿向心力以及對於國軍的高度認同感。 當社會大眾對國軍的表現愈來愈肯定的時候，相信會有更多的年輕人願意投身軍旅，一起加入保家衛國的行列。 擁有堅實的國防實力，台灣才能擁有真正的和平。而國防自主，正是其中重要關鍵。

蔡總統說，「各位始終秉持『品質就是自尊，品質就是道德』的職人信念，不僅為國軍打造更加現代化的戰力，也展現台灣不斷提升的國防自主能量。 有同仁說，看到一輛甲車，從無到有，再到撥交給部隊，並實際參與演訓，過程雖然辛苦，但始終感到無比的光榮。我要說，我和全體台灣人民不僅同感榮耀，更對台灣的國防力量有信心。 」

蔡總統指出，「各位都是捍衛國家安全的幕後功臣，我要謝謝大家辛苦的付出，讓我們繼續全力以赴，為中華民國國軍的戰力一起加油。」