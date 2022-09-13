【重磅快評】無人機禁令已滿 國軍麻煩時刻又來臨？

大陸廈門市公安局9月3日發出公告，為確保第22屆「中國國際投資貿易洽談會」安全順利舉行，3日至12日期間，未經依法審批，任何單位及個人不得擅自在廈門起降無人機、航空模型等無人駕駛航空器，違者可能被依法追究刑事責任。此舉一出，總算替對岸無人空拍機滋擾金門守軍事件，暫時畫下休止符。然而今天（13日）禁令已經屆滿，金廈之間的水域上，會不會再度出現無人機越界？

至少就檯面上而言，這一波大陸空拍機跨海滋擾我方守軍據點，是民間玩家的個人行為。因為相關影片都是在社群網站上發布，還有網友們彼此討論，將空拍機飛到小金門等第上空拍攝，還能順利返航的相關技巧。然而相關話題可在社群網站上如此熱烈發酵，以中共官方對社會控制之嚴，可知這波「無人機登陸金門」就算當真不是解放軍政戰部門所為，官方最起碼也樂觀其成，甚至配合鼓動，幫玩家添柴火、敲邊鼓。

也可以看出，中共官方不管是主動發起或順勢配合，都樂於藉著這些「民間行為」來出國軍的糗，發揚宣傳戰效果；但也不會讓事件上升到官方層級，導致難以回頭。

因此當廈門投洽會的禁飛令解除後，「民間」空拍機是否又一股腦兒飛越金廈水道，或是一去不復返，就可以看出，對岸官方對此到底抱持何等態度。

至於我方的反制之道，永遠慢半拍的國防部，終於提前把無線電干擾槍送到前線據點。然而干擾槍只能被動反應，亦即發現目標後，再以人力瞄準，按下開關進行干擾。只要空拍機飛得稍高，就可能聽不到。更何況類似的空拍機入侵，最大目的挑戰戲耍國軍，只要能短暫在國軍營區上空逗留，拍下十幾秒鐘的影片，就足以拿到社群網站上誇耀。我方若只採取被動反擊，不管是「軟殺」或「硬殺」，都無法完全阻止對方「打帶跑」的行為。

國軍雖然已委由中科院研製無人機防禦系統，甚至在大陸網友拍下的畫面中，就可看到小金門的貴山據點已經架設了小型雷達天線，顯然是進行測試。然而似乎並未發揮效果，是因當天沒開機，或是產品性能不敷所需？外界當然不會（也不需要）知道，但國防部高層不能不清楚，如果是裝備堪用性問題，就不能打馬虎眼。

除了主動偵測以提供預警時間外，更釜底抽薪的做法，還是實施電子圍籬：政府應該將金門鄰近大陸的海岸，列為無人機禁航區，要求包括大疆與其他的空拍機廠商，在產品出廠設定時，就無法飛進此一區域。未來如果還有無人機闖入，代表就不是一般民間玩家的惡作劇水平，而必然是具備高科技基礎、足以破解廠商原設定的官方所為。

然而這也暴露，國內對無人空拍機的相關管制法令仍欠完善，現行要塞堡壘法更已經徹底落伍，政院今年5月雖已通過草案，將其更名為戰略要域管制法，但何時能在立院通過仍難估計。尤其依據國防部此長李宗孝所云，全台戰略要域的清單仍然不變，保持原先的22個，未來如要增加，「國防部將召集相關部會，充分與地方民代溝通，確定沒有問題後才會成立」。由此口吻不難預期，未來即使修法完成後，包括大部分機場、飛彈陣地在內的軍事營區，仍然無法保障其不可侵犯。

隨著民眾權利意識更高漲，搭配空拍機這類早年難以想像的新科技，國防部未來面對的安全挑戰，不管來自對岸或內部人民，不管是蓄意刺探或是搗蛋惡搞，都會比現在來得更頻繁多元。軍方如果仍然保持過去的保守自封，就算不造成實際的安全傷害，自身形象的進一步受損，却是註定難以避免。