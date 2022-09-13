明年國防預算增加13.9％ 立委質疑武器老舊、妥善率低

中共近年軍事擾台動作不斷，我國防預算年年增加，明年度整體國防預算高達5863億元，較今年度增加13.9％，但民眾黨立院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿今天質疑，現有武器仍有7成以上老舊，空軍擔負北部空防重任的幻象戰機，妥善率下探3成，野戰砲兵還在使用二戰時期舊式拖曳155火砲，呼籲政府強化國軍裝備，也須兼顧財政紀律，確保資源都用在刀口上。

邱臣遠表示，中國在全球軍力排行榜中排第三，台灣第二十六，台灣兵力不到解放軍人數的十分之一，提升不對稱戰力迫在眉睫，即使執行中的軍購案超過1.3兆元，現有武器仍有7成以上老舊，持續使用老舊裝備，不僅妥善率低，更無法有效投送精準火力。

邱臣遠指出，除了野戰砲兵還在使用二戰時期舊式拖曳155火砲，國軍裝備規格老舊，頭盔不抗凹陷、防彈背心抗彈板無法抵抗穿甲彈射擊，落後世界平均水準不只一個世代，軍備局仍採用40年前的驗收標準，罔顧官兵安全。尤其「單兵個人急救包」雖受美軍證實在戰場上可減少15％至20％死亡數，迄今卻不受國防部高層重視，部隊還在使用舊式急救包，而且數量還極其不足。

邱臣遠說，據消息指出，空軍擔負北部空防重任的幻象戰機，妥善率下探3成，作業維持費是其他機種的三倍，甚至出現飛官沒有戰機可以正常飛提供訓練，只能飛模擬機的窘境。邱臣遠要求國防部思考空軍幻象戰機去留問題，徹底解決妥善率、後勤維護造成的負擔。

張其祿指出，國防預算年年增加，卻沒有發揮應有的效能，政府對中國灰色地帶戰略遲遲找不到合適的應對方法，例如近來無人機頻繁入侵金門領空，直接拍攝軍事基地；今年7月無人機掠過東引，2月也有中國民用飛機低空飛過馬祖，民眾才發現離島守軍連基本的無人機干擾設備都沒有，如何說服全民有大舉增加預算的合理性。

民眾黨團呼籲國防部，須審視軍購案是否符合整體防衛構想，並以改善自製裝備為優先，減輕後勤負擔；同時，.檢討不對稱戰力建構方向，同步提升國軍武器世代，不可偏愛特一軍種；另外，加速個人裝備更新，並盡速發放單兵個人急救包。