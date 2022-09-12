快訊

獨／部編版客語紙本教材來不及印 師生已兩周沒課本用

共軍無人偵察機 今持續出沒台海擾我空防

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
空軍司令部表示，共軍今天逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的軍機，計有2架次殲-10戰機、1架次BZK-005無人偵察機。圖/空軍司令部
空軍司令部表示，共軍今天逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的軍機，計有2架次殲-10戰機、1架次BZK-005無人偵察機。圖/空軍司令部

空軍司令部表示，共軍今天逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的軍機，計有2架次殲-10戰機、1架次BZK-005無人偵察機。國軍已連續數日偵獲共軍無人機在我西南側等空域活動。

國防部表示，今日迄17時止，國軍偵獲共機7架次、共艦3艘次，持續於台灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。而其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機有3架次。

空軍司令部進一步統計，共軍逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的機種，今日計有殲-10戰機2架次、BZK-005無人偵察機1架次。空軍派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣播驅離、防空飛彈追監等反制措施。

根據空軍公布航跡，這架BZK-005無人偵察機今天進入我西南防空識別區。

空軍 國軍 海峽中線

延伸閱讀

共軍無人機今南北出沒擾我空防 這型機首為我偵獲公布

45架次共機擾台 國防部證實無人機首度逾越海峽中線

美媒盛讚共軍最強戰機殲-20 已裝備8個旅150架

若共軍犯台 美空軍將領：會成史上最困難軍事行動之一

相關新聞

中秋節後又來侵擾金門！ 中共無人機遭我防衞射擊驅離

中國大陸無人機頻頻侵擾金門，先前國軍也落實無人機處置訓練，不過今晚在金門又有無人機1批1架次侵擾。陸軍金門防衛指揮部表示...

共軍無人偵察機 今持續出沒台海擾我空防

空軍司令部表示，共軍今天逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的軍機，計有2架次殲-10戰機、1架次BZK-005無人偵察機...

雙十空中操演試航 將飛越總統府上空

雙十國慶將屆，國慶籌備委員會今日表示，各參演單位正緊鑼密鼓進行排練，為利空中操演順利進行，國防部所屬UH-60M黑鷹直升...

專訪／前參謀總長李喜明：「台灣現在就該建立國土防衛軍」

現在每天都這樣過來，算是一個新的常態。在我來看，比較憂心的是擦槍走火這件事情，因為原來以前有中線，中線就像我講的，像打排球一樣，你打過來，我打過去，跑到網子這邊就會比較有問題。

陸軍航特部屏東大鵬灣實施複雜地形傘訓 14日起展開

陸軍航空特戰指揮部公告所屬空降訓練中心本月將在屏東大鵬灣國家風景區實施特種地形跳傘訓練，特戰組官兵將使用基本的人員傘施訓...

我偵獲共軍無人機 陸媒：協同作戰的直升機沒偵測到？

我空軍司令部11日首度偵獲共軍KVD001無人機在北部空域出沒，這型無人機可作為遠端通訊中繼、戰場偵察監視、目標照明導引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。