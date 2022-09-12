共軍無人偵察機 今持續出沒台海擾我空防

空軍司令部表示，共軍今天逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的軍機，計有2架次殲-10戰機、1架次BZK-005無人偵察機。國軍已連續數日偵獲共軍無人機在我西南側等空域活動。

國防部表示，今日迄17時止，國軍偵獲共機7架次、共艦3艘次，持續於台灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。而其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機有3架次。

空軍司令部進一步統計，共軍逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的機種，今日計有殲-10戰機2架次、BZK-005無人偵察機1架次。空軍派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣播驅離、防空飛彈追監等反制措施。

根據空軍公布航跡，這架BZK-005無人偵察機今天進入我西南防空識別區。