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中秋節後又來侵擾金門！ 中共無人機遭我防衞射擊驅離
中國大陸無人機頻頻侵擾金門，先前國軍也落實無人機處置訓練，不過今晚在金門又有無人機1批1架次侵擾。陸軍金門防衛指揮部表示，經守軍使用干擾槍及防衞射擊驅離，並以信號彈通傳臨近駐守部隊後，該無人機已快速飛離禁限制水域。
中國大陸無人機近日頻繁侵擾外島防區，國軍先前也召開會議，並以近期中共無人機侵擾案例做研討與意見交流，盼藉多元意見交流，詳實檢視無人機應處作為，同時要求個單位落實監控相關動態，以維護國土安全。
陸軍金門防衛指揮部表示，今日晚間7時37分，發現無人機1批1架次，進入草嶼地區禁限制水域上空。經守軍使用干擾槍及防衞射擊驅離，並以信號彈通傳臨近駐守部隊後，無人機快速飛離我禁限制水域，金防部將持續保持警戒、嚴密監控。
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