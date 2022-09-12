快訊

獨／部編版客語紙本教材來不及印 師生已兩周沒課本用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋節後又來侵擾金門！ 中共無人機遭我防衞射擊驅離

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
今晚在金門又有無人機1批1架次侵擾，陸軍金門防衛指揮部表示，經守軍使用干擾槍及防衞射擊驅離，並以信號彈通傳臨近駐守部隊後，該無人機已快速飛離禁限制水域。圖/取自陸軍影片
今晚在金門又有無人機1批1架次侵擾，陸軍金門防衛指揮部表示，經守軍使用干擾槍及防衞射擊驅離，並以信號彈通傳臨近駐守部隊後，該無人機已快速飛離禁限制水域。圖/取自陸軍影片

中國大陸無人機頻頻侵擾金門，先前國軍也落實無人機處置訓練，不過今晚在金門又有無人機1批1架次侵擾。陸軍金門防衛指揮部表示，經守軍使用干擾槍及防衞射擊驅離，並以信號彈通傳臨近駐守部隊後，該無人機已快速飛離禁限制水域。

中國大陸無人機近日頻繁侵擾外島防區，國軍先前也召開會議，並以近期中共無人機侵擾案例做研討與意見交流，盼藉多元意見交流，詳實檢視無人機應處作為，同時要求個單位落實監控相關動態，以維護國土安全。

陸軍金門防衛指揮部表示，今日晚間7時37分，發現無人機1批1架次，進入草嶼地區禁限制水域上空。經守軍使用干擾槍及防衞射擊驅離，並以信號彈通傳臨近駐守部隊後，無人機快速飛離我禁限制水域，金防部將持續保持警戒、嚴密監控。

金門 國軍

延伸閱讀

我偵獲共軍無人機 陸媒：協同作戰的直升機沒偵測到？

共軍無人機今南北出沒擾我空防 這型機首為我偵獲公布

12架次共機擾台 連兩天無人機逾越海峽中線

金門／2022九月星光節 600架無人機燈光秀登場

相關新聞

中秋節後又來侵擾金門！ 中共無人機遭我防衞射擊驅離

中國大陸無人機頻頻侵擾金門，先前國軍也落實無人機處置訓練，不過今晚在金門又有無人機1批1架次侵擾。陸軍金門防衛指揮部表示...

草嶼發現一架無人機 金防部：我軍迅速驅離

陸軍金門防衛指揮部今天表示，草嶼地區禁限制水域上空今晚發現一架無人機，迅速為我守軍驅離。

共軍無人偵察機 今持續出沒台海擾我空防

空軍司令部表示，共軍今天逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的軍機，計有2架次殲-10戰機、1架次BZK-005無人偵察機...

雙十空中操演試航 將飛越總統府上空

雙十國慶將屆，國慶籌備委員會今日表示，各參演單位正緊鑼密鼓進行排練，為利空中操演順利進行，國防部所屬UH-60M黑鷹直升...

專訪／前參謀總長李喜明：「台灣現在就該建立國土防衛軍」

現在每天都這樣過來，算是一個新的常態。在我來看，比較憂心的是擦槍走火這件事情，因為原來以前有中線，中線就像我講的，像打排球一樣，你打過來，我打過去，跑到網子這邊就會比較有問題。

陸軍航特部屏東大鵬灣實施複雜地形傘訓 14日起展開

陸軍航空特戰指揮部公告所屬空降訓練中心本月將在屏東大鵬灣國家風景區實施特種地形跳傘訓練，特戰組官兵將使用基本的人員傘施訓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。