陸軍航特部屏東大鵬灣實施複雜地形傘訓 14日起展開

陸軍航空特戰指揮部公告所屬空降訓練中心本月將在屏東大鵬灣國家風景區實施特種地形跳傘訓練，特戰組官兵將使用基本的人員傘施訓。若天候允許，目前暫定於本月14日由教官組先行試跳，16日由多梯次傘兵部隊正式實施，傘兵降落時將直接入水。

這項訓練原本規劃於9月初實施，但因颱風而延期。而這項訓練過去原本在加祿堂周邊海域實施，但當地海象近年變得複雜，為安全考量，改在浪況較佳的大鵬灣內實施。

航特部所屬特戰指揮部全體官兵，除須通過基本傘訓外，部分專精官兵則要進一步接受俗稱「鐵漢傘」的特種地形跳傘訓練，穿著特殊防護裝具，降落在包括高山丶叢林丶海面等複雜地形，高空排則有高空傘訓。此次複雜地形傘訓海上降落的部分，在屏東大鵬灣實施。