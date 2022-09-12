我偵獲共軍無人機 陸媒：協同作戰的直升機沒偵測到？
我空軍司令部11日首度偵獲共軍KVD001無人機在北部空域出沒，這型無人機可作為遠端通訊中繼、戰場偵察監視、目標照明導引之用。陸媒今天（12日）進一步稱，KVD001無人機到台灣，或與解放軍的直升機協同作戰演習，台軍可能沒偵測到低空飛行的直升機。
KVD-001是由藉由起飛拋射裝置升空的無人機，最大時速140公里，最大作戰半徑200公里，最大續航時間10小時。環球時報旗下微信公眾號「樞密院十號」今天進一步稱，KVD001無人機前往台灣附近，可能還有其他意義。
報導稱，KVD001無人機採用平直翼、雙尾撐的常規佈局，可以維持較長的巡飛時間，但沒有武器掛載能力。它曾經亮相2019年天津直博會，與直-20、武直-10、“長弓”武直-19和直-8G同台登場，參加了地面靜態展示。
官方展板顯示：該機具備遠端通信中繼、戰場偵察監視、目標照射引導等功能，可以延伸陸航通信指揮通信鏈路，為陸航地面指揮所與空中編隊提供指揮通信中繼接力，有效提高陸航部隊的遠端指揮能力。
去年在央視的軍事報導還專門介紹了KVD001無人機與直升機的協同作戰演習。報導稱，第80集團軍某陸航旅出動了多架直升機與無人機進行協同，完成了對重點目標的快速偵察和精準火力打擊，實現了快打快撤。
其中無人機發射升空，率先奔赴作戰地域，在千米高空對可疑目標進行偵察識別、跟蹤、監視，並將資料即時回傳至塔台指揮組。接到指令後，多架直升機依次升空，在無人機精確引導下迅速鎖定目標，進行類比攻擊。
報導說，無論是天津直博會的公開介紹還是央視軍事報導提到的實戰演練，KVD001無人機都是在配合陸航部隊作戰，充當直升機的耳目和提供中繼引導。
因此看似單獨出現在台灣北部的KVD001無人機，會不會是在配合解放軍陸航部隊的演練？至於為何台軍沒有提到後者，很可能是台軍根本就沒有發現超低空飛行的解放軍直升機。
央視軍事曾在8月20日報導稱，近日在閩南某機場，東部戰區第73集團軍某陸航旅組織編隊進行跨海2百公里以上超低空飛行訓練。該陸航旅打破以往慣例，從以往的支援配屬改為主戰部隊。報導稱，官兵們在訓練中挑戰極限，在連續多天的演習中，官兵們完成了多方式空中偵察、海上低空突防、火力打擊等課目。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言