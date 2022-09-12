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部署弓三防空飛彈 蘇澳砲台山新建工程耗資八億元決標

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
天弓三型防空飛彈。圖／本報資料照
天弓三型防空飛彈。圖／本報資料照

國防部今天公告空軍防空飛彈指揮部在宜蘭蘇澳砲台山新建工程決標，全案計耗資8億餘元，計畫在民國114年完成興建。預判將成為天弓三型防空飛彈專用駐地。

據蘇澳鎮公所資料指出，砲台山風景區位於宜蘭蘇澳的蘇花公路旁，即台9線105公里處南側，海拔約200公尺。清光緒15年時，鑒於法軍意圖入侵蘇澳，清廷在此建立二座海防砲台與營房作為防禦，因此得名。登臨砲台山，可遠眺蘇澳、北方澳、南方澳的風光，俯看太平洋，可掩護蘇澳軍港。

空軍在各地部署國造天弓三型防空飛彈，專屬駐地營區以「飛鎧二號」專案為名陸續發包興建中。宜蘭現已部署天弓三型防空飛彈，但因無專屬營區駐地，只能暫駐在友軍紅柴林等調節營區，且因位處平地，無法完全發揮飛彈系統所屬相位陣列雷達的性能。根據國防部公布資訊，這是繼台東知本新建工程、苗栗西湖新建營區後，第三處順利發包興建的弓三基地。

空軍防空飛彈指揮部「飛鎧二號」計畫首波在全台新建、改建六處飛彈營區，部署天弓三型防空飛彈。

飛彈 蘇澳 空軍

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