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幕後／美方反對 「銳捷專案」當年如何突圍建案？

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
台美七月舉行「陸軍新型戰車專案管理會議」，美方安排我方試乘第一輛改裝的M1A2T戰車。戰車在測試場中展現高速衝剌、越壕，展現各角度迴轉、砲塔迴旋的優異性能，獲我方好評。圖/讀者提供
台美七月舉行「陸軍新型戰車專案管理會議」，美方安排我方試乘第一輛改裝的M1A2T戰車。戰車在測試場中展現高速衝剌、越壕，展現各角度迴轉、砲塔迴旋的優異性能，獲我方好評。圖/讀者提供

國軍規劃採購的M1A2T戰車第一輛樣車首度曝光，面對美方藉由強化我「不對稱戰力」而否決我載台建軍的政策現況，M1A2T戰車能否順利接裝與成軍，至為關鍵。

地面部隊機甲部隊的角色，首要是以確保我海空軍基地安全，以持續發揮制空、制海整體戰力，其次為執行反登陸作戰，是國土防衛重要一環。我現役M60A3戰車、CM11、CM12戰車已老舊，裝甲兵力換裝在戰備有急需，但美方曾以台灣戰術環境不適用與政策限制為由，從美國在台協會安合組到國防部，均反對我國採購，當時由海軍上將李喜明所主政參謀本部，也曾有「異見」。

以「銳捷專案」為名的「新型戰車」採購案當年如何突圍？軍中有不同看法。在內部而言，任參謀總長的李喜明當時力推「整體防衛構想」（ODC），採購戰車明顯違反ODC不對稱作戰構想。但李喜明曾私下對媒體宣稱，這一百零八輛戰車的採購案，性質上以「鼓舞士氣」性質為重。當時部長是陸軍出身的嚴德發，李喜明以108輛M1的採購，換取嚴德發支持他的ODC構想，可能性頗高。

外在環境而言，「銳捷專案」是在前國防部長嚴德發手中通過建案程序，而嚴德發擔任參謀總長赴美時，曾帶回新購肩射刺針防空飛彈、拖式反裝甲飛彈續購案，並以「戰備急需」為由直接「插隊」採購，但兩案雖經我方陸續付款，但卻因技術問題至今一彈未獲。這兩筆明顯是美軍「交代」的軍售案？會否是美方要求我下訂刺針、拖式，而我方趁機換取對我放行一百零八輛M1戰車？

其實M1戰車，早就在陸軍總部時代的軍購清單中，陳鎮湘二零零零年擔任陸軍總司令時，就希望引進M1、阿帕契攻擊直升機與M109A6自走砲，希望一舉提升陸軍作戰體質，建立數位化的新戰力。我方特別對美採購「台美GFA地面戰力評估」並於二零零一年九月發布，藉此告訴美方台灣缺乏先進武器，但國軍官兵素質無虞，可以接受操作新式裝備。如今回顧，近廿年後，三項關係改變陸軍體質的裝備，我除引進AH-64E阿帕契攻擊直升機外，M109A6自走砲「得而復失」，而M1A2T型戰車則還在路上。能否排除外在因素干擾順利接裝？軍方高度關注。

陸軍 嚴德發 李喜明

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