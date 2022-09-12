獨／M1A2T戰車守護中樞 這個單位優先接裝可能性最高

陸軍採購108輛M1A2T戰車，據了解，未來計劃部署北部，守護中樞要塞的性質濃厚，但屆時採集中於北部裝甲旅部署或分散配賦在各聯兵旅，則仍待研討。

據了解，陸軍採購108輛戰車，原規劃將先配置兩個戰車營88輛，其餘廿輛由給裝甲兵指揮部作為訓練用。但後來陸軍除了蘭指部與花防部之外，原有的14個戰車營已經改編為「二戰一步」的聯兵營，因此M1戰車未來應有兩種配賦方式。

其一，是集中部署到北部裝甲542或584旅所屬的3個聯兵營，共6個戰車連84輛戰車，裝備集中便於維保與換裝訓練。其二則是北部的542旅、584旅、269旅、關渡指揮部各指定一個聯兵營接裝，數量各為28、28、14、14輛，總數仍為84輛，如此編組將有利於日後以「缺裝補實」名義，向美方爭取後續戰車採購案。而首波接裝，預判仍將以執行台北中樞防務的關渡指揮部聯兵營為優先考量。

但不管如何部署，新型戰車都是集中於北部，能利用專屬運輸板車移動到台北港、林口、桃園、新竹一帶紅色兩棲登陸海岸，執行要塞防衛或反登陸任務。美方已派員考察過我方所提供M1A2T未來執行防衛任務的各要域周邊道路地形，確認能供戰車直接機動。

陸軍未來除108輛M1A2T戰車外，另有460輛M60A3戰車，陸軍明年起將採購460具戰車引擎進行換裝，並由中科院自行針對面臨消失性商源的射控系統更換組件，戰車將部署在大金門、澎湖、宜蘭、花東、十軍團234旅、586旅、，以及陸戰隊66、99旅戰車營；而我國自行研發的CM11勇虎戰車，目前有450輛；CM12戰車則有100輛，目前部署在北部、南部軍團，因這550輛戰車的砲塔已無提升空間，預判將會先拼修再封存或轉列後備部隊服役。