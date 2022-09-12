獨／美售台第一輛M1A2T型戰車首曝光

台美7月舉行「陸軍新型戰車專案管理會議」，陸軍司令部派遣8人小組赴美，美方特別安排我與會官員前往底特律戰車工廠，試乘第一輛專為我改裝的M1A2T戰車。美售台第一輛「新型戰車」影像首度曝光。

對此，陸軍司令部表示，為快速提升國土防衛戰力，陸軍向美採購M1A2T戰車，目前均依計畫節點執行，進度正常。

由於美國安單位對台至今高舉「不對稱建軍」構想，不支持我「載台」建軍，美方甚至收回售我「銳霆專案」計畫採購的四十輛M109A6自走砲的成命，改要求採購海馬斯多管火箭系統；而我國建案採購108輛M1A2T戰車初期，台美內、外都曾出現反對聲浪，面對我抱持疑慮，美特別同意我方參與專案會議人員實地考察戰車工廠，並試乘改裝好預劃售我的第一輛M1A2T戰車。

據了解，目前已完成改裝的兩輛M1A2T戰車是由美國通用動力陸地系統公司負責研改，該公司負責將原在沙烏地阿拉伯與科威特服役的M1A2S、M1A2K戰車，於密西根的斯特靈海茨 （Sterling Heights）改裝成台灣所需的M1A2T戰車，目前正陸續推進進度。

據了解，我方今年在「陸軍新型戰車專案管理會議」中再三確認專案執行現況與交車進度，同時了解美國國內的政策背景與戰車存量、後續零附件提供等項目，美方為保證全案能順利執行，因此由通用動力陸地系統公司技師陪同我方人員，在底特律的戰車工廠對兩輛已完成研改預畫首批交我的M1A2T戰車進行性能展示，並安排試乘。戰車在測試場中高速衝剌、越壕，展現各角度迴轉、砲塔迴旋的優異性能，獲得我方好評。

美國售予台灣M1A2次型號為「T」，規格與美軍雖不相同，但除有120公厘主砲外，台灣新型戰車會配備我現役戰車所缺乏的數位化內裝及遙控槍塔，推論至少同等於「SEP3」的升級套裝。

陸軍採購新型戰車總預算四百零五億兩千四百一十五萬九千元，按新年度國預算書規劃，陸軍「新型戰車」明（2023）年將辦理戰車附屬裝備等軍事裝備籌料及生產、後勤支援裝備、備份料件籌補軍事設施及模擬器興建；2024年接裝首批新型戰車38輛；2025年接裝42輛；2026年接裝28輛。合計108輛。明年底派28名種子教官赴美接收準則技令。

陸軍去年起即耗資九億餘元展開新型戰車掩體興建工程，在二零二五前完成興建；新型戰車訓練設施工程投入十六億餘元，整建裝訓部長安營區訓練場與新竹坑子口訓場，作為戰車專用的靶場、保修場與駕駛訓練場。均需於戰車接裝前二零二五至二零二六年前完成。

對於新型戰車建的必要性，陸軍表示，當前共整體戰力已具備封鎖台灣及奪佔外、離島之能力，而我現役主力戰屬於上一世代的科技水平，戰力恐無法與共軍主力戰車相抗衡，未來於執行聯合國土防衛作戰時，囿於我現役主力戰車的作戰效能，難有效達到「灘岸決勝」任務，也難支持「戰略持久、戰術速決」的軍事戰略指導，唯有建置新一代主力戰車，在敵我地面主戰裝備作戰效能概等狀況下，發揮裝甲部隊靈活機動、迅速分合的特性，才能有效剋敵致勝。