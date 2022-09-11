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共軍無人機今南北出沒擾我空防 這型機首為我偵獲公布

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
KVD001無人機發射升空。圖片來源/央視截圖；取自搜狐網頁
KVD001無人機發射升空。圖片來源/央視截圖；取自搜狐網頁

國防部表示，國軍今日偵獲5架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域，其中兩架次是偵察無人機，在北部空域活動具飛彈導引性能的KVD-001無人偵察機，首度為我偵獲並公布航跡。

國防部表示，今(11)日迄17時止，國軍偵獲共機8架次、共艦5艘次，持續於台灣周邊海空域活動。其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域有5架次共機，有兩架次是無人偵查機，分別在台灣南、北部空域國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

空軍司令部統計，今天有KVD-001無人偵察機1架次、殲-11機2架次、運8技偵機1架次、BZK-007無人偵察機1架次。空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監等反制措施。

我方是首度偵獲KVD001無人機今在北部空域出沒，是由藉由起飛拋射裝置升空的無人機，最大時速140公里，最大作戰半徑200公里，最大續航時間10小時。可作為遠端通訊中繼、戰場偵察監視、目標照明導引之用。「BZK-007」無人機則是大型偵察無人機，被發現在我西南空域出沒。

國防部表示，今(11)日迄17時止，國軍偵獲共機8架次、共艦5艘次，持續於台灣周邊海空域活動。其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域有5架次共機，而有兩架次是無人偵查機，分別在台灣南、北部空域活動。圖/國防部提供
國防部表示，今(11)日迄17時止，國軍偵獲共機8架次、共艦5艘次，持續於台灣周邊海空域活動。其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域有5架次共機，而有兩架次是無人偵查機，分別在台灣南、北部空域活動。圖/國防部提供

國軍 空軍 海峽中線 國防部

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