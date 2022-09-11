風雨來了 陸軍遞上一柄打破禁忌的「國軍撐開保護傘」
陸軍日前在恆春保力山實施聯勇操演，邀請國、內外媒體現地採訪。主導操演行政的陸軍八軍團為這項邀訪特別製作一項文宣小物，稱之為「國軍撐開保護傘」，文宣品以「名符其實」打破軍民禁忌，巧思受到注意。
這項文宣品在日前的三軍聯訓基地媒體邀訪中發送。官員說，因應近期共軍軍演情勢，這項雨洋傘文宣品意寓國軍會為國家安全張開最安全的保護傘，而迷彩是陸軍的顏色，陸軍官兵認真從事各項戰備演訓任務，藉以增強戰力，能為國家安全撐開一張最堅強的保護傘。
國軍軍人操典中沒有任何可撐傘的紀錄，職業軍人服誌中只有雨衣，不能撐傘；軍中過去向也有「革命軍人不打傘」的傳說，且民間向人送禮不送「傘」（音同散）的習俗，軍方文宣品過去因此未見以「傘」作主題。
但陸軍八軍團製作這柄「國軍撐開保護傘」文宣品，在當前時有豔陽偶有風雨的氣候裡，對民人而言極其實用，打開傘具的同時，也能真實體會「國軍撐開保護傘」的寓意，打破軍民間對使用傘具迷思。這柄迷彩的自動折疊傘，傘殼上有「國軍撐開保護傘」的綠色飄帶。八軍團製作了兩百柄，十分搶手。
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