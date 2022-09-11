風雨來了 陸軍遞上一柄打破禁忌的「國軍撐開保護傘」

陸軍日前在恆春保力山實施聯勇操演，邀請國、內外媒體現地採訪。主導操演行政的陸軍八軍團為這項邀訪特別製作一項文宣小物，稱之為「國軍撐開保護傘」，文宣品以「名符其實」打破軍民禁忌，巧思受到注意。

這項文宣品在日前的三軍聯訓基地媒體邀訪中發送。官員說，因應近期共軍軍演情勢，這項雨洋傘文宣品意寓國軍會為國家安全張開最安全的保護傘，而迷彩是陸軍的顏色，陸軍官兵認真從事各項戰備演訓任務，藉以增強戰力，能為國家安全撐開一張最堅強的保護傘。

國軍軍人操典中沒有任何可撐傘的紀錄，職業軍人服誌中只有雨衣，不能撐傘；軍中過去向也有「革命軍人不打傘」的傳說，且民間向人送禮不送「傘」（音同散）的習俗，軍方文宣品過去因此未見以「傘」作主題。